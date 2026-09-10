Meteo Italia, perturbazione e allerta arancione: piogge intense e temperature in calo

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Maltempo al Centro Nord giovedì 10 settembre mentre nel weekend torneranno gradualmente sole e clima più fresco

Una perturbazione atlantica attraversa l’Italia portando una fase di marcata instabilità, soprattutto sulle regioni settentrionali e centrali. Nella giornata di giovedì 10 settembre 2026 sono previste piogge diffuse, temporali localmente intensi e un sensibile calo delle temperature.

Le condizioni più critiche interesseranno il Nord-Est, la Lombardia, la Liguria, la Toscana e diverse aree del Centro. Al Sud, invece, il tempo rimarrà inizialmente più stabile e caldo, con punte fino a 35°C in Puglia.

La Protezione Civile ha indicato un’allerta arancione per temporali in alcuni settori di Emilia-Romagna, Marche e Veneto, oltre a un’allerta arancione per rischio idrogeologico in Toscana e Veneto. Sono inoltre previste allerte gialle in numerose regioni. (mappe.protezionecivile.gov.it)

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Meteo di oggi al Nord

Il passaggio della perturbazione determinerà una giornata molto instabile al Nord Italia. Le precipitazioni saranno diffuse e a tratti abbondanti soprattutto su Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Liguria.

I fenomeni potranno assumere carattere temporalesco ed essere accompagnati localmente da grandine, raffiche di vento e improvvisi accumuli d’acqua. Qualche schiarita sarà possibile sui settori occidentali e nelle zone meno coinvolte dal fronte perturbato.

Le temperature subiranno una netta diminuzione, con valori massimi generalmente compresi tra 21 e 25°C. A Milano sono attesi circa 21°C, mentre Bologna dovrebbe fermarsi intorno ai 23°C.

Meteo di oggi al Centro e in Sardegna

Il tempo sarà instabile anche sulle regioni centrali, con particolare attenzione alla Toscana, dove le precipitazioni potranno risultare persistenti e localmente abbondanti.

Rovesci e temporali raggiungeranno anche Umbria, Marche e Lazio. I fenomeni potranno essere più intensi lungo le aree interne, appenniniche e adriatiche. I venti meridionali tenderanno progressivamente a ruotare dai quadranti settentrionali sul Tirreno.

In Sardegna soffierà un Maestrale moderato, accompagnato da una diminuzione delle temperature. Le massime saranno comprese indicativamente tra 23°C a Perugia e 30-31°C tra Pescara e Campobasso.

Meteo di oggi al Sud e in Sicilia

Il Sud Italia resterà temporaneamente ai margini della perturbazione. La giornata sarà prevalentemente soleggiata in Sicilia, poco nuvolosa sulle regioni peninsulari e più variabile in Campania.

Il clima si manterrà ancora caldo, con temperature massime comprese tra 30 e 35°C. I valori più elevati sono previsti in Puglia e nelle zone interne della Sicilia.

Questa fase stabile sarà però di breve durata: tra venerdì e sabato il peggioramento raggiungerà anche le regioni meridionali, favorendo una diminuzione delle temperature.

Previsioni meteo per venerdì 11 settembre

Venerdì la pressione comincerà lentamente ad aumentare sulle regioni settentrionali, ma il miglioramento non sarà ancora completo.

Al Nord persisteranno piogge soprattutto sull’Emilia-Romagna e sul Veneto orientale, mentre sulle altre regioni saranno possibili schiarite più ampie. Le temperature massime si porteranno generalmente tra 23 e 26°C.

Al Centro l’instabilità interesserà soprattutto Marche, Abruzzo e Lazio. Toscana, Umbria e Sardegna potranno beneficiare di condizioni più asciutte e parzialmente soleggiate. Le massime saranno comprese tra 24 e 28°C.

Al Sud è previsto un peggioramento con piogge e temporali su Campania, Basilicata e Puglia. In serata alcune precipitazioni potranno raggiungere anche le coste tirreniche della Calabria. Le temperature massime saranno comprese tra 27 e 32°C.

Allerta meteo arancione giovedì 10 settembre

L’allerta arancione per rischio temporali interessa alcuni settori delle seguenti regioni:

Emilia-Romagna , in particolare costa romagnola e ferrarese, pianure di Bologna e Ferrara, colline e montagne romagnole ed emiliane centrali

, in particolare costa romagnola e ferrarese, pianure di Bologna e Ferrara, colline e montagne romagnole ed emiliane centrali Marche , comprese le zone di allerta Marc-1, Marc-2 e Marc-3

, comprese le zone di allerta Marc-1, Marc-2 e Marc-3 Veneto, soprattutto pianure centro-meridionali e orientali, coste, Delta del Po e bacini di Adige, Brenta, Bacchiglione, Piave, Sile, Livenza e Lemene

L’allerta arancione per rischio idrogeologico riguarda:

Toscana , con numerose zone comprese tra Lunigiana, Versilia, bacino dell’Arno, Valdarno, Mugello, Valtiberina, Maremma, costa e isole

, con numerose zone comprese tra Lunigiana, Versilia, bacino dell’Arno, Valdarno, Mugello, Valtiberina, Maremma, costa e isole Veneto, soprattutto pianure centro-meridionali e orientali, coste e principali bacini fluviali

Allerta gialla per rischio idraulico

L’allerta gialla per rischio idraulico coinvolge alcuni settori di:

Emilia-Romagna

Lombardia

Marche

Veneto

Particolare attenzione è richiesta nel nodo idraulico di Milano, nella pianura centrale lombarda, nelle zone prossime al Po e nei bacini del Veneto orientale.

Allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico

L’allerta gialla per temporali riguarda aree di:

Emilia-Romagna

Friuli-Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Sardegna

Umbria

Veneto

L’allerta gialla per rischio idrogeologico interessa invece settori di:

Emilia-Romagna

Friuli-Venezia Giulia

Lazio

Lombardia

Marche

Piemonte

Trentino-Alto Adige

Umbria

Veneto

Durante i temporali più intensi non si escludono allagamenti, rapidi innalzamenti dei corsi d’acqua minori, frane superficiali, grandinate e forti raffiche di vento.

Temperature in calo fino a 10°C

La perturbazione metterà fine alla lunga fase di caldo anomalo che ha caratterizzato la parte finale di agosto e i primi giorni di settembre.

Il calo termico sarà inizialmente più evidente al Nord, su parte del Centro e in Sardegna, dove le temperature potranno diminuire anche di 8-10°C rispetto ai giorni precedenti.

Il fresco raggiungerà successivamente il Mezzogiorno. Entro domenica 13 settembre, secondo le previsioni, nessuna grande città italiana dovrebbe superare i 30°C di temperatura massima.

Tendenza meteo per il weekend

Sabato 12 settembre il tempo resterà instabile in diverse zone del Paese, con piogge e temporali più probabili sulle regioni centro-meridionali.

Domenica è atteso un miglioramento più deciso al Centro-Nord, dove torneranno ampie schiarite. Alcune precipitazioni residue potranno invece interessare il Sud.

L’inizio della settimana successiva dovrebbe essere caratterizzato da una breve fase di tempo più stabile e soleggiato, prima del possibile arrivo di una nuova perturbazione.