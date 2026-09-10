Le Giare, ventisei anni dopo: Il Sindaco di Soverato ricorda le vittime e rinnova l’impegno per la sicurezza

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Il sindaco Daniele Vacca affida ai social un messaggio di vicinanza alle famiglie e richiama il valore della prevenzione e della tutela della vita

Una ferita ancora viva nella memoria di Soverato

A ventisei anni dalla tragedia del camping Le Giare, Soverato si raccoglie ancora una volta nel ricordo delle vittime. Nella notte tra il 9 e il 10 settembre 2000, l’esondazione del torrente Beltrame travolse il campeggio che ospitava persone con disabilità e volontari dell’Unitalsi di Catanzaro, causando tredici vittime. Tra loro anche Vinicio Caliò, il cui corpo non è mai stato ritrovato. ( rainews.it ⁠, unitalsi.it ⁠)

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La comunità ha rinnovato il proprio omaggio nel luogo della memoria, davanti alla stele dedicata a quanti persero la vita. Un momento di raccoglimento e profonda commozione, accompagnato dalla deposizione di una corona di fiori.

Il ricordo del sindaco Daniele Vacca

Con un messaggio pubblicato sulla propria pagina Facebook, il sindaco di Soverato Daniele Vacca ha ricordato come quella tragedia rappresenti ancora oggi una ferita profonda per l’intera comunità.

Il primo cittadino ha espresso affetto e vicinanza ai familiari delle vittime e a tutte le persone che continuano a portare dentro di sé il dolore di quella drammatica notte.

“Come sindaco, sento il dovere di custodire questa memoria insieme a tutta la cittadinanza”, ha sottolineato Vacca, richiamando la responsabilità delle istituzioni nel mantenere vivo il ricordo.

L’ultimo saluto alla madre di Vinicio Caliò

Particolarmente toccante è stato il momento dedicato alla madre di Vinicio Caliò, recentemente scomparsa. Le sue ceneri sono state affidate al mare, con la speranza che, oltre il tempo e il dolore, madre e figlio possano finalmente ritrovarsi in un abbraccio di pace.

Un gesto dal grande valore simbolico che ha aggiunto ulteriore commozione alla commemorazione e ha idealmente unito il dolore privato di una famiglia alla memoria collettiva di tutta Soverato.

Memoria, sicurezza e prevenzione

Nel suo messaggio, il sindaco Vacca ha evidenziato come ricordare non significhi soltanto rendere omaggio alle vittime, ma anche rinnovare ogni giorno l’impegno per la sicurezza del territorio, la prevenzione dei rischi e la tutela della vita.

A ventisei anni di distanza, la tragedia delle Giare continua così a rappresentare un monito per le istituzioni e per l’intera collettività. Alle vittime va il pensiero commosso della città, mentre alle loro famiglie giunge ancora una volta la vicinanza sincera di tutta la comunità.