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Tragedia sulla Ionio Tirreno muoiono un padre e i suoi due figli

Scontro tra un’automobile e un mezzo pesante al chilometro 3 200 ferita e ricoverata la madre dei due minori

Un gravissimo incidente stradale sulla Ionio Tirreno ha provocato la morte di tre persone. Le vittime sono un uomo di 53 anni e i suoi due figli, die bambine di 8 anni e di 13.

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Il drammatico scontro si è verificato intorno alle 6.35 lungo la Strada Grande Comunicazione Ionio Tirreno, all’altezza del chilometro 3+200, e ha coinvolto un’automobile e un mezzo pesante.

Ferita la madre dei due bambini

Nell’incidente è rimasta ferita anche la madre dei due minori. La donna è stata soccorsa dal personale sanitario del Suem 118 e successivamente trasferita all’ospedale di Polistena, dove si trova ricoverata.

Non sono state diffuse, al momento, ulteriori informazioni sulle sue condizioni di salute.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Sul luogo della tragedia sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Polistena, impegnate nelle delicate operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell’area.

I pompieri hanno provveduto a estrarre dall’automobile le persone coinvolte e al successivo recupero delle tre salme.

Accertamenti sulla dinamica dell’incidente

I Carabinieri hanno effettuato gli adempimenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e chiarire le cause che hanno portato al violento impatto tra i due veicoli.

Presente anche il personale dell’Anas, intervenuto per ripristinare le condizioni di sicurezza della carreggiata e consentire il progressivo ritorno alla normale viabilità lungo una delle principali arterie di collegamento della Calabria.