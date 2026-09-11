Meteo Italia, piogge e temporali verso il Sud ma nel weekend torna il sole

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La perturbazione attraversa il Paese con fenomeni più frequenti sulle regioni centro-meridionali mentre l’alta pressione prepara un graduale miglioramento

Il meteo in Italia resta instabile, con piogge sparse, temporali locali e temperature in diminuzione soprattutto al Sud. La perturbazione si sta spostando verso le regioni meridionali, lasciando spazio a un lento miglioramento al Nord.

Nel weekend del 12 e 13 settembre, l’Italia sarà ancora divisa: sabato sono attese precipitazioni sulle regioni adriatiche centro-meridionali, in Calabria e in Sicilia, mentre domenica il sole tornerà protagonista al Centro-Nord. Gli ultimi rovesci continueranno a interessare alcune zone del Sud e le due isole maggiori.

Meteo di venerdì 11 settembre

La pressione atmosferica aumenta lentamente sulle regioni settentrionali, mentre la perturbazione continua a influenzare il Centro-Sud. La giornata sarà caratterizzata da una diffusa variabilità, con piogge e locali temporali alternati a schiarite.

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Le precipitazioni potranno interessare il Veneto orientale, il Friuli Venezia Giulia, l’Emilia-Romagna, il basso Lazio, l’Abruzzo, il Molise, la Campania e successivamente il resto del Sud peninsulare.

Le temperature registreranno un lieve aumento al Nord, mentre diminuiranno sulle regioni meridionali.

Previsioni meteo al Nord

Il progressivo aumento della pressione favorirà condizioni generalmente più asciutte, anche se non mancheranno alcune occasioni per nuove precipitazioni.

Le piogge saranno più probabili sull’Emilia-Romagna, sul Veneto orientale e sul Friuli Venezia Giulia. Nel resto delle regioni settentrionali il cielo risulterà parzialmente nuvoloso, con maggiori spazi soleggiati nel corso della giornata.

I venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nordoccidentali. Il Mar Ligure sarà mosso, mentre l’Adriatico settentrionale si presenterà più calmo.

Le temperature massime saranno comprese tra 22 e 26 gradi.

Previsioni meteo al Centro e in Sardegna

La perturbazione si sposterà gradualmente verso Sud, ma continuerà a determinare una marcata instabilità sulle regioni centrali. Le precipitazioni saranno più frequenti lungo il versante adriatico, dove potranno risultare localmente intense.

Durante la mattinata saranno possibili piogge anche sul Lazio, mentre su Toscana, Umbria e Sardegna il tempo risulterà più asciutto e parzialmente soleggiato.

I venti soffieranno prevalentemente da ovest e i mari saranno generalmente mossi.

Le temperature massime saranno comprese tra 26 e 29 gradi.

Previsioni meteo al Sud e in Sicilia

La pressione sarà in diminuzione sulle regioni meridionali, dove aumenterà il rischio di piogge e temporali.

I fenomeni interesseranno soprattutto Campania, Puglia e Sicilia, con possibili rovesci localmente intensi. In Calabria, Basilicata e nelle restanti aree meridionali si alterneranno annuvolamenti e schiarite, con un rischio di precipitazioni inizialmente più contenuto ma in aumento.

I venti saranno prevalentemente meridionali. Il Mar Tirreno potrà risultare localmente mosso, mentre lo Ionio e l’Adriatico saranno generalmente poco mossi.

Le temperature massime varieranno dai 25 gradi di Potenza ai 32 gradi di Catanzaro.

Meteo di sabato 12 settembre

La circolazione depressionaria si sposterà ulteriormente verso le regioni meridionali. La giornata sarà ancora instabile sul versante adriatico centro-meridionale, in Puglia, Calabria e Sicilia.

Rovesci e temporali si alterneranno a schiarite, mentre sul resto dell’Italia il cielo sarà parzialmente nuvoloso con condizioni prevalentemente asciutte. Le temperature massime rimarranno generalmente sotto i 30 gradi.

Sabato al Nord

La pressione continuerà ad aumentare, favorendo una giornata in gran parte asciutta. Il cielo sarà parzialmente soleggiato, anche se annuvolamenti più consistenti potranno provocare brevi precipitazioni localizzate sulle zone pianeggianti.

I venti soffieranno da nord e i mari saranno poco mossi.

Le temperature massime saranno comprese tra 24 e 27 gradi.

Sabato al Centro e in Sardegna

L’alta pressione avanzerà da occidente, portando condizioni più stabili su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna.

Sulle regioni del versante adriatico, in particolare tra Marche e Abruzzo, persisterà invece una maggiore instabilità, con piogge alternate a schiarite. Sulla Romagna potranno verificarsi precipitazioni nella prima parte della giornata, seguite da un rapido miglioramento.

I venti soffieranno dai quadranti settentrionali e i mari saranno generalmente mossi.

Le temperature massime saranno comprese tra 24 e 29 gradi.

Sabato al Sud e in Sicilia

La bassa pressione manterrà l’atmosfera instabile sulle regioni meridionali. Il cielo sarà variabile, con molte nubi e periodi soleggiati.

Piogge e temporali interesseranno soprattutto i rilievi, la Puglia, la Calabria e la Sicilia. Sull’isola i fenomeni potranno assumere localmente forte intensità.

I venti soffieranno dai quadranti settentrionali e le temperature saranno in generale diminuzione.

Le temperature massime saranno comprese tra 26 e 29 gradi.

Domenica 13 settembre migliora al Centro-Nord

Durante la giornata di domenica 13 settembre il quadro meteorologico diventerà più stabile sulle regioni settentrionali e centrali. L’avvicinamento dell’alta pressione delle Azzorre favorirà un deciso aumento degli spazi soleggiati.

Il sole sarà prevalente al Nord e al Centro, mentre gli ultimi disturbi interesseranno il Sud. Brevi rovesci potranno ancora svilupparsi soprattutto in Puglia, Calabria, Sicilia e localmente sui rilievi meridionali.

Nonostante la presenza di qualche precipitazione, anche al Sud non mancheranno ampie schiarite. I fenomeni tenderanno progressivamente a esaurirsi entro la serata.

Tendenza meteo per la prossima settimana

L’inizio della prossima settimana dovrebbe essere caratterizzato da condizioni più tranquille e gradevoli. L’espansione dell’alta pressione delle Azzorre favorirà alcuni giorni di tempo stabile, con prevalenza di sole e temperature vicine alle medie del periodo.

Questa fase potrebbe però non durare a lungo. Tra il 16 e il 17 settembre una nuova perturbazione potrebbe raggiungere l’Italia, riportando nuvole e precipitazioni a partire dalle regioni maggiormente esposte. La traiettoria e l’intensità del nuovo peggioramento dovranno essere confermate dai successivi aggiornamenti meteorologici.