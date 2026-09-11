Catanzaro, festa di Santa Maria Zarapoti modifiche alla viabilità e chiusure anticipate il 13 settembre

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Festa di Santa Maria Zarapoti modifiche alla viabilità e chiusure anticipate il 13 settembre

Domenica pomeriggio scatteranno specifici provvedimenti in via Zarapoti per garantire lo svolgimento in sicurezza dello spettacolo pirotecnico

Le disposizioni previste per i festeggiamenti

In occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Maria Zarapoti, programmati dall’11 al 13 settembre 2026, sono state adottate alcune misure temporanee che interesseranno il quartiere Santa Maria.

Le disposizioni riguardano in particolare la viabilità, la sosta e gli orari di apertura di alcune strutture e attività presenti nell’area di via Zarapoti. L’obiettivo è consentire lo svolgimento delle manifestazioni conclusive in condizioni di sicurezza, soprattutto durante lo spettacolo pirotecnico previsto domenica.

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Cimitero di Santa Maria chiuso dalle ore 14

Per domenica 13 settembre 2026 è stata stabilita la chiusura anticipata, a partire dalle ore 14, del Cimitero del quartiere Santa Maria.

Allo stesso orario dovranno sospendere l’attività anche gli esercizi commerciali situati nel piazzale adiacente al cimitero di via Zarapoti. Residenti e visitatori sono quindi invitati a organizzare eventuali accessi nella prima parte della giornata.

Divieto di transito e di sosta in via Zarapoti

Sempre domenica 13 settembre, dalle ore 14 fino alla conclusione dello spettacolo pirotecnico, entreranno in vigore:

il divieto di transito in via Zarapoti ;

; il divieto di sosta con rimozione forzata.

Le limitazioni interesseranno il tratto compreso tra il Cimitero di Santa Maria e il centro abitato della stessa via. La temporanea interdizione permetterà di mantenere libera e controllata l’area interessata dai fuochi d’artificio, riducendo i rischi per il pubblico e agevolando il lavoro degli operatori.

Indicazioni utili per residenti e automobilisti

Chi deve raggiungere il quartiere Santa Maria nella giornata di domenica dovrà prestare attenzione alla segnaletica temporanea e programmare gli spostamenti tenendo conto delle chiusure.

È consigliabile evitare di lasciare i veicoli nel tratto interessato già prima delle ore 14, poiché il divieto di sosta prevede la rimozione. Per limitare disagi e rallentamenti, sarà inoltre opportuno utilizzare percorsi alternativi fino al completo ripristino della circolazione.

Le modifiche saranno valide esclusivamente per il tempo necessario allo svolgimento degli eventi conclusivi della festa di Santa Maria Zarapoti.