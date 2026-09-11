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Cosenza Calcio, Scalise apre al dialogo con la stampa e chiede sostegno al club

La presidente del Consiglio di amministrazione rossoblù invita a costruire una comunicazione fondata sui fatti e sulla correttezza in una fase particolarmente delicata

Il messaggio prima della conferenza di Coppitelli

In occasione della conferenza stampa prepartita di mister Federico Coppitelli, la presidente del Consiglio di amministrazione del Cosenza Calcio, Rita Rachele Scalise, ha rivolto un messaggio agli operatori dell’informazione.

Pur non partecipando personalmente all’incontro, la dirigente ha voluto augurare buon lavoro ai giornalisti presenti nella sede del club. La conferenza non ha potuto svolgersi nella sala stampa dello stadio San Vito Marulla, al momento non utilizzabile a causa di problematiche già note.

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L’auspicio di una nuova fase nei rapporti con l’informazione

Nel suo intervento, Rita Rachele Scalise ha manifestato la volontà di avviare una nuova fase nel rapporto tra la società e la stampa. L’obiettivo indicato è quello di favorire una comunicazione aperta anche alle critiche, purché costruita sulla verità dei fatti e sull’attendibilità delle informazioni.

La presidente ha sottolineato che ci saranno altre occasioni per approfondire i temi legati alla comunicazione e al rapporto con gli organi d’informazione. Il messaggio rappresenta quindi un primo segnale di disponibilità al confronto, in un momento nel quale il dialogo tra società, stampa e ambiente sportivo assume un’importanza particolare.

La richiesta di vicinanza al Cosenza Calcio

Scalise ha rivolto un invito non soltanto ai giornalisti presenti alla conferenza, ma anche a chi non ha potuto partecipare. La richiesta è quella di sostenere il Cosenza Calcio durante una fase delicata, che riguarda il club rossoblù e, più in generale, il contesto calcistico nel quale la società è chiamata a operare.

Le sue parole richiamano la necessità di mantenere un clima responsabile e costruttivo, senza escludere osservazioni e valutazioni critiche. Per la dirigenza, il confronto deve però svilupparsi attraverso notizie verificate e una ricostruzione corretta degli avvenimenti.

La maglia rossoblù come gesto di apertura

Al termine del messaggio, la presidente ha annunciato un omaggio simbolico per i rappresentanti della stampa: la maglia del Cosenza Calcio. Un gesto pensato come segno di attenzione e di appartenenza alla realtà rossoblù.

L’iniziativa accompagna la volontà dichiarata dalla società di ricostruire un rapporto più sereno con l’informazione, valorizzando il confronto e il rispetto dei rispettivi ruoli. Il messaggio di Scalise apre così una fase che dovrà essere accompagnata da occasioni concrete di dialogo e approfondimento.

Di seguito il comunicato ufficiale

Questa mattina, in occasione della conferenza stampa prepartita di mister Coppitelli, il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Cosenza Calcio Rita Rachele Scalise ha lanciato un messaggio alla stampa. Di seguito il testo integrale.

"Buongiorno a tutti, Vi ringrazio della vostra presenza nella nostra sede. Per problematiche a voi note non è ancora possibile poter utilizzare la sala stampa all’interno dello stadio San Vito – Marulla. Oggi il mio messaggio vuole essere, anche se non presente di persona, un augurio di buon lavoro a tutti. Con l’auspicio che si possa aprire una nuova fase con la stampa per una comunicazione fatta anche di critiche, ma che sia incentrata sulla verità dei fatti e sull’attendibilità delle fonti. Ci saranno altri luoghi ed altri momenti per approfondire questi temi. Chiedo a tutti voi presenti e anche a chi stamattina non c’è di aiutarci in un momento delicato per il nostro club che investe peraltro tutto il mondo calcistico. Mi sento in dovere di regalarvi un piccolo grande cadeau: la maglia del club rossoblù. Grazie ancora per l’attenzione e buon lavoro. In fede.

Il Presidente del CdA del Cosenza Calcio

Rita Rachele Scalise"