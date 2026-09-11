Cosenza-Cavese, Mister Coppitelli chiede una reazione e punta sui primi punti

Tempo di lettura: ~4 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il tecnico rossoblù presenta la sfida contro una squadra organizzata e invita il gruppo a ritrovare equilibrio dopo la difficile trasferta di Catania

Il Cosenza cerca il riscatto contro la Cavese

La partita tra Cosenza e Cavese rappresenta un passaggio importante per la formazione rossoblù. Dopo la pesante battuta d’arresto maturata contro il Catania, mister Federico Coppitelli si aspetta una risposta concreta sul piano dell’atteggiamento, dell’organizzazione e del risultato.

L’allenatore non ha nascosto le difficoltà attraversate dalla squadra, costruita attraverso un mercato complesso e con diversi calciatori arrivati soltanto nelle ultime settimane. Il tempo a disposizione per creare automatismi e raggiungere una condizione atletica omogenea è stato limitato, ma il calendario impone al Cosenza Calcio di accelerare il proprio percorso.

Coppitelli chiarisce il nuovo obiettivo stagionale

Uno dei temi principali affrontati dal tecnico riguarda il cambiamento delle prospettive rispetto all’inizio della stagione. Coppitelli ha spiegato che non è mutata la narrazione, ma sono stati ridefiniti gli obiettivi alla luce dell’evoluzione del mercato e delle condizioni nelle quali la squadra si trova a lavorare.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

In questo momento, il traguardo indicato è la salvezza, considerata una sfida particolarmente impegnativa. La necessità di attendere alcune uscite prima di completare le operazioni in entrata ha rallentato la costruzione dell’organico, riducendo sensibilmente il periodo necessario per preparare il campionato.

Secondo Coppitelli, una squadra deve conoscere con chiarezza la propria direzione per riuscire a concentrare tutte le energie sull’obiettivo. Il richiamo alla salvezza vuole quindi essere anche un messaggio rivolto allo spogliatoio, chiamato a comprendere rapidamente la delicatezza del momento.

Una squadra giovane ancora alla ricerca di certezze

L’allenatore ha analizzato anche la prestazione di Catania. Pur riconoscendo la brutta figura e la necessità di riscattarla, ha ricordato che il Cosenza ha affrontato una formazione dotata di importanti qualità tecniche e costruita per disputare un campionato di vertice.

Nel primo tempo i rossoblù erano riusciti a mantenere un certo ordine, salvo poi perdere progressivamente sicurezza e compattezza. Un calo che Coppitelli collega anche alla giovane età del gruppo e alla condizione ancora approssimativa di alcuni elementi.

Diversi calciatori, infatti, si trovano idealmente soltanto alla seconda o alla terza settimana di preparazione. Devono quindi assimilare contemporaneamente i carichi di lavoro, i principi tattici e le richieste del nuovo allenatore. Una situazione che sarebbe più semplice da gestire nel mese di luglio, ma che diventa problematica quando il campionato è già iniziato.

I tre obiettivi del lavoro rossoblù

Il percorso individuato dallo staff tecnico si sviluppa su tre aspetti fondamentali:

preparare in modo accurato ogni singola partita;

costruire un’identità collettiva attraverso principi e un modello di gioco riconoscibili;

portare i calciatori alla migliore condizione individuale.

Soltanto attraverso la crescita congiunta di questi elementi il Cosenza potrà trovare continuità e offrire prestazioni più solide. Coppitelli ha ribadito la propria fiducia nel lavoro quotidiano, pur riconoscendo che la mancanza di tempo rappresenta attualmente uno degli ostacoli più rilevanti.

Cavese avversaria organizzata e difficile da affrontare

La Cavese viene descritta come una squadra compatta, ben preparata e consapevole delle proprie qualità. La continuità rispetto alla precedente stagione le ha permesso di conservare un’ossatura già collaudata e di iniziare positivamente il campionato.

Il pareggio ottenuto a Salerno ha confermato la capacità della formazione campana di competere anche su campi difficili. Il Cosenza dovrà quindi affrontare la gara con attenzione, evitando quelle disattenzioni che hanno favorito il Catania nella partita precedente.

L’obiettivo dichiarato è cominciare a conquistare punti. Un risultato positivo potrebbe restituire fiducia alla squadra e alimentare quell’entusiasmo indispensabile per affrontare con maggiore serenità i prossimi impegni.

Possibili cambi nella formazione del Cosenza

Coppitelli ha anticipato che potrebbero esserci alcune variazioni rispetto all’undici iniziale schierato a Catania. Le modifiche non saranno necessariamente una bocciatura per chi ha giocato la gara precedente, ma risponderanno alla necessità di trovare nuovi equilibri.

La squadra dovrà disputare tre partite in sette giorni e sarà quindi fondamentale utilizzare un numero più ampio di giocatori. Alcuni potranno trovare spazio dal primo minuto, mentre altri saranno impiegati durante la partita.

Tra i convocati dovrebbero esserci anche Ragone e Conti. Non sarà invece disponibile Palazzino, fermato dal problema fisico accusato nel prepartita di Catania. La sua assenza costringerà lo staff a valutare soluzioni alternative sulle corsie esterne.

Il messaggio di vicinanza a Contiero

Durante la conferenza Coppitelli ha rivolto un pensiero a Contiero, colpito da un grave lutto familiare. Il tecnico ha espresso la vicinanza propria, dello staff e dell’intera squadra in un momento particolarmente doloroso per il calciatore.

Una partita a porte chiuse senza il sostegno dei tifosi

La sfida si disputerà a porte chiuse, privando entrambe le formazioni del sostegno del pubblico. Un’assenza particolarmente sentita in un momento nel quale il Cosenza avrebbe bisogno della vicinanza dei propri tifosi.

Nonostante un avvio complicato e una preparazione ancora da completare, la squadra è chiamata a mostrare progressi immediati. Contro la Cavese serviranno compattezza, attenzione e determinazione per trasformare il desiderio di riscatto nei primi punti della stagione.