CRISEAWARD 2.0 a Catanzaro: oltre 50 aziende calabresi protagoniste alla Notte Piccante

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il Criseaward 2.0 entra nel vivo: l’eccellenza agroalimentare calabrese protagonista de "La Notte Piccante" a Catanzaro





Sabato 19 e domenica 20 settembre, lo storico Complesso Monumentale del San Giovanni ospiterà oltre 50 aziende del territorio per la Fase Expo del premio promosso da CRISEA e finanziato dal MUR. Un viaggio tra ricerca scientifica, gusto, arte e marketing territoriale.

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Un palcoscenico d'eccezione nel centro storico del Capoluogo

Sarà il Complesso Monumentale del San Giovanni ad ospitare la Fase Expo di CRISEAWARD 2.0, il premio promosso dal CRISEA (Centro di Ricerca e Servizi Avanzati per l’Innovazione Rurale) e finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) nell’ambito del Fondo FRES 2.

Sabato 19 e domenica 20 settembre 2026, l'iniziativa si svolgerà nel cuore di Catanzaro all'interno de “La Notte Piccante”, la storica kermesse identitaria del Capoluogo di Regione. Una scelta strategica che porta l'eccellenza scientifica e agroalimentare fuori dai laboratori e per approdare in centro città, garantendo alle aziende calabresi in concorso una vetrina d'eccezione davanti alle migliaia di visitatori, appassionati e turisti che affolleranno le vie del centro storico durante il fine settimana.

Oltre cinquanta aziende e un modello d'analisi guidato dalla ricerca

Saranno oltre cinquanta le imprese agricole e agroalimentari selezionate da tutta la Calabria che animeranno il percorso espositivo allestito negli spazi del San Giovanni. Le produzioni in concorso spaziano attraverso le quattro macro-categorie ufficiali del premio, rappresentando la ricchezza e la varietà del paniere regionale: la filiera vitivinicola e delle bevande spiritose con Wine & Spirits, il settore olivicolo d'eccellenza con EVO & Others, la tradizione molitoria e della trasformazione dei grani con Cerealicolo, fino ad arrivare alla categoria Superfood, dedicata sia ai prodotti nutraceutici innovativi sia alle produzioni tradizionali di elevato valore biologico.

CRISEAWARD 2.0 si distingue nel panorama regionale perché va oltre la concezione del classico premio aziendale, configurandosi come un vero e proprio programma di trasferimento tecnologico e affiancamento scientifico per la crescita delle imprese. A valutare il lavoro dei produttori sarà una Commissione tecnica di alto profilo formata docenti universitari, ricercatori ed esperti del settore agroalimentare giunti a Catanzaro da tutta Italia. Il loro compito consisterà nell'esaminare le caratteristiche organolettiche e sensoriali dei prodotti, valutando parallelamente l'ecosostenibilità dei packaging, l'efficacia delle strategie di posizionamento sul mercato, la capacità di storytelling e le soluzioni di innovazione adottate dalle singole realtà.

Arte e natura: la mostra di Virgilio Piccari come preziosa cornice espositiva

Ad arricchire il valore culturale della manifestazione contribuisce il dialogo visivo con l'arte. Gli stand espositivi delle aziende si snoderanno infatti lungo le sale del Complesso del San Giovanni che già ospitano la mostra fotografica “Geografie possibili – Suoni nel silenzio” firmata dal Prof. Arch. Virgilio Piccari, anche Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro.

Proprio in concomitanza con le giornate del CRISEAWARD 2.0 si terrà il finissage dell'esposizione artistica. Gli scatti d'autore in bianco e nero realizzati da Piccari raccontano la Calabria Ionica attraverso i suoi elementi primordiali: le geometrie delle terre, la luce del mare, i profili degli uliveti secolari e il silenzio dei paesaggi rurali. Questa continuità visiva crea un legame diretto tra le opere fotografiche e i prodotti della terra, offrendo ai visitatori la possibilità di percepire l'origine naturale, culturale e identitaria di ogni singola eccellenza proposta dai produttori.

Articolazione delle giornate e modalità di partecipazione per il pubblico

L’EXPO dedicata al CriseAward 2.0 all'interno del Complesso Monumentale del San Giovanni aprirà ufficialmente le proprie porte a cittadini e visitatori a partire dalle ore 18:00 di sabato 19 settembre, rimanendo accessibile gratuitamente per tutta la durata della Notte Piccante.

Il pomeriggio del sabato vedrà l'avvio formale dei lavori con i saluti istituzionali del Presidente di CRISEA, Prof. Stefano Alcaro, insieme ai rappresentanti degli enti partner e del mondo universitario. Successivamente saranno presentate le aziende partecipanti e prenderanno il via sia il percorso espositivo aperto al pubblico sia le sessioni di valutazione riservate alla giuria tecnica.

La seconda giornata, prevista per la mattina di domenica 20 settembre, sarà interamente dedicata agli approfondimenti della Commissione giudicatrice. I giurati completeranno le schede analitiche e, al termine della sessione tecnica, individueranno le dodici aziende finaliste che supereranno la Fase Expo.

Queste realtà accederanno di diritto alla successiva Fase Focus, durante la quale i loro prodotti saranno sottoposti ad analisi chimico-fisiche e nutraceutiche di laboratorio condotte direttamente nei laboratori del Centro di Ricerca CRISEA per certificare il loro valore scientifico e commerciale.

Una sinergia istituzionale a servizio dello sviluppo territoriale

La realizzazione della Fase Expo del CRISEAWARD 2.0 nell'ambito de "La Notte Piccante" è il frutto di un Protocollo d'Intesa tripartito sottoscritto tra il CRISEA, La Notte Piccante e il Prof. Virgilio Piccari. L'intesa testimonia la capacità delle istituzioni scientifiche, delle realtà organizzative territoriali e del mondo dell'alta formazione artistica di fare rete per valorizzare le risorse umane ed economiche della regione. Sostenendo il dialogo tra università, imprese e cittadini, la manifestazione dimostra come la ricerca applicata possa trasformarsi in uno strumento concreto di sviluppo per il tessuto produttivo calabrese, posizionando le produzioni locali di qualità sui mercati nazionali e internazionali con solide basi scientifiche.

Saranno resi noti nei prossimi giorni tutti i nomi delle aziende partecipanti, l’esatta composizione della giuria tecnica e ogni dettaglio circa le due giornate di Expo.

Ulteriori info e contatti su www.crisea.it e sui canali social dedicati al Criseaward 2.0.