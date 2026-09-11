Arabia Saudita chiude l'oleodotto Est-Ovest dopo attacchi: rilevata colonna di fumo dai satelliti

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L'Arabia Saudita ha disposto la chiusura precauzionale dell'oleodotto Est-Ovest a seguito di una serie di attacchi che lo hanno colpito nella giornata di ieri. L'annuncio è stato diffuso dalle autorità saudite, che hanno confermato l'esistenza di danni e la necessità di mettere in sicurezza l'infrastruttura. Immagini satellitari hanno permesso di identificare una vasta colonna di fumo e molteplici incendi sviluppatisi lungo il tracciato, segnalando la gravità degli eventi.

Un'infrastruttura strategica per l'esportazione di greggio

L'oleodotto Est-Ovest rappresenta una delle principali arterie energetiche del Paese. Con una capacità di trasporto di circa 7 milioni di barili al giorno, collega i giacimenti orientali al porto di Yanbu, sul Mar Rosso, dove arrivano circa 5 milioni di barili di greggio destinati all'esportazione. Questa rotta alternativa permette a Riyadh di ridurre la dipendenza dallo Stretto di Hormuz, passaggio obbligato per gran parte del petrolio del Golfo e da sempre considerato un punto nevralgico per la sicurezza energetica mondiale.

Possibili ripercussioni sui mercati energetici

La chiusura, sebbene temporanea, potrebbe avere effetti significativi sui prezzi del petrolio e sulla stabilità delle forniture globali. Gli analisti osservano con attenzione l'evolversi della situazione, poiché l'oleodotto Est-Ovest costituisce una via di transito cruciale per il greggio saudita diretto verso l'Europa e le Americhe. Eventuali interruzioni prolungate potrebbero spingere i consumatori a cercare rotte alternative, con conseguenti aumenti dei costi logistici e possibili tensioni sui mercati.

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Attacchi e sicurezza delle infrastrutture

Gli attacchi di ieri non sono i primi a colpire impianti energetici in Arabia Saudita. Negli ultimi anni, le infrastrutture petrolifere del regno sono state più volte prese di mira da gruppi ostili, sollevando interrogativi sulla loro vulnerabilità. Le autorità stanno indagando per accertare le responsabilità e valutare l'entità dei danni. Nel frattempo, la chiusura precauzionale rimane in vigore fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza.

La vicenda evidenzia ancora una volta quanto sia delicato l'equilibrio geopolitico legato alle risorse energetiche e quanto sia importante per i Paesi produttori diversificare le rotte di esportazione per garantirne la continuità.