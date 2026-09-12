Meteo Italia weekend 12 e 13 settembre tra temporali al Sud e ritorno del sole

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Sabato ancora instabile in Calabria Sicilia e parte del Centro Sud mentre domenica prevarranno schiarite e temperature gradevoli

Il meteo del weekend sarà caratterizzato da due fasi differenti. Nella giornata di sabato 12 settembre una perturbazione continuerà a interessare soprattutto il Sud Italia, con piogge, temporali e un generale calo delle temperature. Da domenica 13 settembre, invece, l’avanzata dell’anticiclone delle Azzorre favorirà un deciso miglioramento su gran parte del Paese.

La stabilità potrebbe accompagnare anche l’inizio della prossima settimana, ma lo scenario è destinato a cambiare nuovamente tra il 16 e il 17 settembre, quando una perturbazione proveniente dal Nord Europa potrebbe raggiungere l’Italia.

Sabato 12 settembre con piogge e temporali al Sud

La circolazione depressionaria si sposterà gradualmente verso le regioni meridionali, mantenendo condizioni di instabilità atmosferica.

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Le precipitazioni più consistenti sono previste su Calabria e Sicilia, dove non si escludono temporali intensi, raffiche di vento e locali grandinate. Fenomeni più irregolari potranno interessare anche Puglia, Basilicata, Marche e Abruzzo.

Sul resto dell’Italia il tempo sarà più asciutto, con schiarite alternate a passaggi nuvolosi. Le temperature massime rimarranno generalmente inferiori ai 30 gradi.

Previsioni meteo al Nord

Al Nord la pressione sarà in aumento e garantirà condizioni prevalentemente stabili. Il cielo si presenterà sereno o parzialmente nuvoloso, con possibili precipitazioni isolate sulle aree pianeggianti dell’Emilia.

I venti soffieranno prevalentemente dai quadranti settentrionali e i mari saranno poco mossi. Le temperature massime saranno comprese tra 25 e 27 gradi.

Previsioni meteo al Centro e in Sardegna

Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna potranno beneficiare di maggiori spazi soleggiati. Sulle regioni del versante adriatico persisterà invece una certa variabilità, con rovesci alternati a temporanee schiarite.

I venti settentrionali manterranno i mari generalmente mossi. Le temperature massime oscilleranno tra 25 e 29 gradi.

Previsioni meteo al Sud e in Sicilia

Il quadro più instabile riguarderà il Sud Italia e la Sicilia. Nubi, rovesci e temporali potranno presentarsi nel corso della giornata, con fenomeni localmente più intensi sulle aree maggiormente esposte.

La ventilazione settentrionale favorirà una diminuzione delle temperature, con valori massimi compresi indicativamente tra 26 e 30 gradi.

Allerta gialla in quattro regioni

Per sabato 12 settembre è indicata un’allerta meteo gialla su alcune aree di quattro regioni.

In Calabria l’attenzione riguarda il rischio idraulico, idrogeologico e temporalesco su diversi settori ionici e tirrenici. Per possibili temporali sono interessate anche alcune zone della Basilicata, il Salento in Puglia e numerosi settori della Sicilia.

Sull’isola l’allerta comprende parte dei versanti ionici e tirrenici, le Eolie, le Egadi, Ustica e Pantelleria. In presenza di fenomeni intensi è consigliabile limitare gli spostamenti non necessari, evitare sottopassi e zone facilmente allagabili e seguire gli aggiornamenti delle autorità locali.

Domenica 13 settembre torna il sole

La situazione migliorerà sensibilmente nella giornata di domenica 13 settembre. L’anticiclone delle Azzorre avanzerà verso il Mediterraneo, riportando condizioni stabili e ampiamente soleggiate al Nord, al Centro e su molte regioni meridionali.

Qualche episodio di instabilità potrà ancora interessare la Sicilia, ma si tratterà generalmente di piogge irregolari e di breve durata, alternate ad ampie schiarite.

Meteo di domenica al Nord

Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su quasi tutte le regioni settentrionali. I venti saranno deboli e prevalentemente settentrionali, mentre i mari si presenteranno poco mossi.

Le temperature massime saranno comprese tra 25 e 27 gradi, con valori più freschi durante le prime ore del mattino.

Meteo di domenica al Centro e in Sardegna

Al Centro e sulla Sardegna prevarranno sole e stabilità atmosferica. Il cielo risulterà sereno o soltanto attraversato da nubi sparse.

I mari resteranno localmente mossi e le temperature massime varieranno tra 25 e 30 gradi.

Meteo di domenica al Sud e in Sicilia

Anche sulle regioni meridionali il tempo sarà in miglioramento. Il sole sarà prevalente, fatta eccezione per la Sicilia, dove potranno svilupparsi alcuni rovesci isolati.

Le temperature massime saranno comprese tra i 23 gradi di Potenza e i 30 gradi di Napoli.

Anticiclone delle Azzorre all’inizio della prossima settimana

Da lunedì 14 settembre l’anticiclone delle Azzorre dovrebbe estendersi dall’Oceano Atlantico verso l’Europa occidentale e il Mediterraneo. Sull’Italia sono quindi attese giornate in prevalenza stabili, con cieli sereni e temperature in linea con le medie stagionali o leggermente superiori.

Rispetto all’anticiclone africano, quello delle Azzorre è alimentato da correnti oceaniche e tende a favorire un clima più temperato e gradevole, senza eccessi di caldo particolarmente marcati.

Nuova perturbazione possibile dal 16 settembre

La fase anticiclonica potrebbe avere una durata limitata. A partire da mercoledì 16 settembre, una nuova perturbazione in discesa dal Nord Europa potrebbe raggiungere il Paese.

Le regioni maggiormente esposte sembrano essere quelle del Nord-Est e del versante adriatico, dove potrebbero tornare piogge e temporali. Trattandosi di una tendenza a medio termine, posizione e intensità dei fenomeni dovranno essere confermate dai prossimi aggiornamenti.

La prossima settimana potrebbe quindi presentare una prima parte stabile e soleggiata e una seconda fase più dinamica, con il possibile ritorno del maltempo su alcune zone dell’Italia.