Superenalotto, vincita record da 223 milioni a La Valletta Brianza: il sesto più alto di sempre
Un colpo da 223,2 milioni di euro. È la cifra che un fortunato giocatore ha portato a casa grazie al Superenalotto, centrando un "6" che mancava da maggio 2025. La vincita, la seconda più alta nella storia del gioco, è stata registrata a La Valletta Brianza, in provincia di Lecco.
La schedina vincente
Secondo quanto ricostruito, la schedina vincente era composta da 5 pannelli. Una combinazione che ha permesso al giocatore di aggiudicarsi l'intero jackpot, accumulato dopo mesi di estrazioni senza vincitori. La ricevitoria che ha venduto il biglietto si trova nel cuore della Brianza, territorio già noto per altre fortunate giocate.
Un jackpot da record
Con 223,2 milioni di euro, questa vincita si colloca al secondo posto nella classifica delle più alte di sempre per il Superenalotto. Un traguardo che conferma l'attrattiva del concorso, capace di far sognare milioni di italiani ad ogni estrazione. Il "6" mancava dal maggio 2025, alimentando un montepremi che ha raggiunto cifre da capogiro.
Le reazioni e il mistero sull'identità
Al momento non si conosce l'identità del vincitore, che potrebbe aver giocato in modo anonimo o tramite un sistema. La notizia ha rapidamente fatto il giro del web, scatenando curiosità e commenti. Intanto, nella piccola località brianzola, cresce l'attesa per scoprire chi sia il nuovo milionario.
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