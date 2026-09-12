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Incidente al Ceravolo prima della partita 33enne gravemente ferito a una mano

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Incidente al Ceravolo prima della partita 33enne gravemente ferito a una mano
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Incidente al Ceravolo prima della partita 33enne gravemente ferito a una mano

Un uomo avrebbe cercato di superare una recinzione dello stadio riportando la perdita di due dita. Resterebbero da chiarire la dinamica e le ragioni del gesto

Il tentativo di scavalcare la recinzione

Un grave incidente nei pressi dello stadio Nicola Ceravolo si sarebbe verificato prima dell’inizio della partita. Secondo una prima ricostruzione, un uomo di 33 anni avrebbe tentato di scavalcare una delle recinzioni dell’impianto sportivo per motivi che, al momento, non sarebbero ancora stati chiariti.

Durante il tentativo di raggiungere il lato opposto della struttura, il trentatreenne sarebbe rimasto incastrato tra gli elementi metallici. L’incidente gli avrebbe provocato una profonda lesione alla mano e il tranciamento di due dita.

L’intervento del 118 e il trasferimento in ospedale

Dopo l’accaduto sarebbero stati immediatamente allertati i soccorsi. Il personale sanitario del 118 avrebbe prestato le prime cure sul posto, prima di trasportare l’uomo con urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Catanzaro.

Una volta arrivato nella struttura sanitaria, il ferito sarebbe stato visitato dal chirurgo plastico di turno. La complessità delle lesioni avrebbe reso necessario il trasferimento in un centro specializzato in chirurgia della mano, dove il paziente potrebbe ricevere un’assistenza adeguata alla gravità del trauma.

Accertamenti sulla dinamica dell’incidente

Le forze dell’ordine avrebbero avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione quanto sarebbe accaduto prima dell’accesso allo stadio. Resterebbe soprattutto da comprendere per quale motivo il 33enne avrebbe deciso di scavalcare la recinzione, esponendosi a un rischio così elevato.

Gli investigatori potrebbero verificare eventuali testimonianze e altri elementi utili a chiarire la sequenza dei fatti. Soltanto al termine degli approfondimenti sarebbe possibile stabilire l’esatta dinamica dell’incidente al Ceravolo e le circostanze che lo avrebbero preceduto. (Seguono aggiornamenti)

(Immagine archivio)


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