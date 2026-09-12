Trump e l'Irlanda unita: una spinta inattesa al dibattito sulla riunificazione

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Durante una conferenza stampa congiunta a Dublino con il Taoiseach irlandese Micheál Martin, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di auspicare un'Irlanda unita, affermando che "prima o poi succederà". Una posizione inaspettata che riaccende il dibattito sulla riunificazione dell'isola, divisa tra la Repubblica d'Irlanda e l'Irlanda del Nord, parte del Regno Unito.

La giornata dublinese è stata però segnata anche dalle proteste contro la visita di Trump: davanti alla sede dell'incontro, i manifestanti hanno utilizzato figure gonfiabili raffiguranti Trump, Jeffrey Epstein e Benjamin Netanyahu per esprimere le loro critiche, in un clima di contestazione che ha accompagnato l'intera trasferta irlandese del presidente americano.

Le parole di Trump

"Penso che sarebbe fantastico, come potrebbe essere una cosa negativa?", ha detto Trump, suscitando reazioni contrastanti. La questione dell'unità irlandese è storicamente delicata e legata agli accordi del Venerdì Santo del 1998, che hanno posto fine a decenni di conflitto. Le dichiarazioni del presidente americano potrebbero avere ripercussioni politiche sia a Dublino che a Belfast, oltre che nei rapporti con Londra.

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Contesto e reazioni

La visita di Trump in Irlanda era incentrata su temi economici e commerciali, ma la sua uscita sull'Irlanda unita ha catturato l'attenzione dei media internazionali. Il governo irlandese non ha commentato ufficialmente, mentre esponenti unionisti nordirlandesi hanno espresso preoccupazione. Il Sinn Féin, principale partito favorevole alla riunificazione, ha accolto con favore le parole di Trump, definendole un segnale positivo.

Implicazioni future

Sebbene Trump non abbia potere decisionale sulla questione, il suo peso politico potrebbe influenzare l'opinione pubblica americana, dove la diaspora irlandese è numerosa e influente. La Brexit ha già complicato gli equilibri nell'Irlanda del Nord, e un endorsement così esplicito potrebbe dare nuova linfa al dibattito su un referendum sull'unità, previsto dagli accordi del Venerdì Santo qualora si ravvisi una chiara volontà popolare.

La dichiarazione di Trump arriva in un momento di tensioni politiche nell'Irlanda del Nord, dove il governo power-sharing è stato ripristinato dopo anni di stallo. Resta da vedere se le sue parole avranno un effetto concreto o rimarranno una semplice esternazione, mentre le immagini delle proteste a Dublino continuano a circolare sui social e sui media internazionali.