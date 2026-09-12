Deragliamento in Normandia: sospetto sabotaggio sulla linea Rouen-Caen

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Un deragliamento ferroviario ha scosso la Normandia nella giornata di ieri, quando un treno regionale in servizio sulla tratta Rouen-Caen è uscito dai binari nei pressi di Cléon. A bordo del convoglio viaggiavano 186 persone: il bilancio provvisorio parla di 44 feriti, tra cui una ragazza di 18 anni ricoverata in gravi condizioni.

La dinamica dell'incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il treno avrebbe urtato un pezzo di rotaia rinvenuto sui binari poco prima di deragliare. Gli investigatori stanno esaminando l'ipotesi che si tratti di un atto di sabotaggio, ma al momento non vengono escluse altre piste. Le autorità hanno avviato un'indagine per fare piena luce sull'accaduto.

Le condizioni dei feriti

I 44 feriti sono stati trasportati negli ospedali della zona. La situazione più critica riguarda una ragazza di 18 anni, attualmente in gravi condizioni. Altri passeggeri hanno riportato traumi lievi e sono stati medicati sul posto.

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Le indagini e le ipotesi

Gli inquirenti stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza e ascoltando le testimonianze dei viaggiatori. L'ipotesi del sabotaggio è al momento la più accreditata, ma serviranno ulteriori accertamenti per confermarla. La SNCF ha sospeso la circolazione sulla linea e attivato un servizio di bus sostitutivi.

Le reazioni

Il sindaco di Cléon ha espresso solidarietà ai feriti e alle loro famiglie, mentre il ministro dei Trasporti ha annunciato un'inchiesta interna per verificare la sicurezza della rete. L'episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza ferroviaria in Francia, già al centro di polemiche negli ultimi mesi.