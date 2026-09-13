Nave mercantile colpita nello Stretto di Hormuz un morto e tre feriti

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Un’imbarcazione commerciale è stata raggiunta da un proiettile nelle acque vicine alle isole iraniane di Hengam e Qeshm. Restano ancora da chiarire la dinamica dell’attacco e la sua provenienza

Attacco nelle prime ore del mattino

Una nave mercantile iraniana è stata colpita nelle prime ore di domenica 13 settembre mentre navigava nello Stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più delicati e strategici al mondo.

L’episodio si è verificato intorno alle 5 del mattino, le 3:30 in Italia, al largo delle isole di Hengam e Qeshm, situate lungo la costa meridionale dell’Iran.

Secondo le informazioni comunicate dalle autorità locali, l’attacco ha provocato la morte di una persona e il ferimento di altri tre membri presenti a bordo. Al momento non sono state diffuse ulteriori indicazioni sulle condizioni dei feriti.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Non è ancora chiara la provenienza dell’attacco

La nave sarebbe stata raggiunta da un proiettile durante il transito nell’area. Le autorità iraniane non hanno però fornito dettagli sulla natura dell’arma utilizzata né indicato chi possa essere responsabile dell’accaduto.

Anche il monitoraggio marittimo britannico ha segnalato un’imbarcazione colpita da un proiettile mentre attraversava lo stretto, ma non è stato ancora confermato ufficialmente se si tratti dello stesso episodio. (apnews.com)

Le indagini dovranno ricostruire la traiettoria dell’attacco, accertare l’entità dei danni riportati dalla nave e stabilire se l’unità fosse stata individuata come bersaglio oppure coinvolta in un’azione più ampia.

Cresce la tensione nello Stretto di Hormuz

L’incidente riporta l’attenzione sulla sicurezza della navigazione nel Golfo Persico, già condizionata da un clima di forte instabilità. Lo Stretto di Hormuz rappresenta un passaggio fondamentale per le rotte commerciali internazionali e per il trasporto via mare di petrolio e gas.

Ogni attacco contro una nave in quest’area può quindi avere conseguenze che vanno oltre il singolo episodio. Oltre ai rischi per gli equipaggi, eventuali nuove azioni militari potrebbero influire sulla circolazione delle imbarcazioni, sui costi assicurativi e sull’andamento dei mercati energetici.

Il nuovo episodio alimenta i timori per possibili interruzioni delle forniture petrolifere e per un ulteriore peggioramento della situazione nel principale corridoio energetico della regione. (reuters.com)

Attesi ulteriori aggiornamenti

Le autorità iraniane stanno raccogliendo informazioni per ricostruire quanto accaduto nelle acque vicine a Qeshm. Non sono ancora noti il nome della nave colpita, la tipologia del carico trasportato e la nazionalità delle persone coinvolte.

Ulteriori aggiornamenti saranno necessari per comprendere la portata dell’attacco e le possibili ripercussioni sulla navigazione nello Stretto di Hormuz.