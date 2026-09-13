Savoia Crotone Mister Greco elogia la crescita dei rossoblù dopo il pareggio

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Una prestazione di personalità e qualità conferma i progressi del Crotone nonostante una classifica condizionata dalla penalizzazione

Il pareggio maturato al termine di Savoia-Crotone lascia a mister Emilio Greco indicazioni incoraggianti. Il tecnico rossoblù ha sottolineato la capacità della squadra di mantenere un atteggiamento propositivo, cercando con continuità il controllo del gioco e il gol.

La rete del pareggio è arrivata su calcio di rigore, ma il Crotone aveva già costruito diverse occasioni per ristabilire l’equilibrio. Secondo Greco, per quanto prodotto nell’arco della partita, i rossoblù avrebbero potuto persino completare la rimonta senza sottrarre nulla agli avversari.

Un Crotone aggressivo e deciso a imporre il proprio gioco

Greco ha riconosciuto le difficoltà incontrate contro una formazione dinamica e coraggiosa come il Savoia, reduce da due vittorie consecutive. La squadra campana era stata preparata con particolare attenzione proprio per la sua capacità di accettare i duelli individuali e di esercitare una pressione intensa.

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Il Crotone, però, è riuscito a conservare una buona qualità nel palleggio e a trovare soluzioni differenti. Quando si sono aperti gli spazi, i rossoblù li hanno attaccati con decisione, obbligando il Savoia a tenere un atteggiamento meno aggressivo rispetto alle precedenti partite.

Per l’allenatore, questo aspetto rappresenta uno dei principali meriti della squadra. La formazione calabrese ha provato a dominare il gioco attraverso il possesso, il movimento senza palla e una presenza costante nella metà campo avversaria.

Greco soddisfatto nonostante il risultato

Il tecnico ha espresso il proprio orgoglio per una squadra che, a suo giudizio, avrebbe meritato qualche punto in più sulla base delle prestazioni offerte. Anche in questa occasione è mancata soprattutto la concretezza negli ultimi metri.

«Siamo una squadra aggressiva, vogliamo dominare il gioco e imporre la nostra mentalità. Abbiamo creato più volte i presupposti per segnare, ma ci è mancato il gol», ha spiegato mister Greco analizzando l’andamento dell’incontro.

Il pareggio, quindi, non viene considerato soltanto per il punto conquistato. A soddisfare maggiormente l’allenatore è stata la risposta collettiva, soprattutto nei momenti in cui il risultato avrebbe potuto generare sfiducia e nervosismo.

La penalizzazione e il lavoro sulla tenuta mentale

Uno dei temi centrali del post partita è stato il peso della penalizzazione del Crotone. Una situazione delicata che impone alla squadra di affrontare, almeno inizialmente, una sorta di campionato parallelo.

Greco sta lavorando sulla componente psicologica affinché i calciatori non si lascino condizionare dalla classifica. Durante la gara contro il Savoia, il tecnico ha percepito qualche segnale di sfiducia, nonostante il Crotone continuasse a giocare stabilmente nella metà campo avversaria.

La reazione successiva, culminata nel rigore del pareggio e nell’assalto finale, ha dimostrato che il gruppo sta acquisendo una maggiore consapevolezza. L’obiettivo è trovare il giusto equilibrio fra la ricerca del risultato, la crescita tattica e la gestione delle emozioni.

Una squadra in crescita dalla Coppa Italia

Secondo Greco, il percorso del Crotone è stato caratterizzato da miglioramenti costanti a partire dalla Coppa Italia. Ogni incontro ha presentato difficoltà differenti, ma la squadra ha saputo aggiungere progressivamente nuovi elementi al proprio bagaglio.

Nella precedente gara contro il Barletta, per esempio, la formazione rossoblù era stata meno brillante sotto il profilo qualitativo, compensando però con una reazione energica e determinata. Anche questa capacità di rispondere alle difficoltà viene considerata una tappa importante nella costruzione di un gruppo competitivo.

Il passaggio decisivo sarà trasformare le buone prestazioni in risultati più continui. Il Crotone deve migliorare nella finalizzazione e imparare a sfruttare con maggiore lucidità i momenti favorevoli della partita.

Il sostegno dei tifosi aiuta il nuovo progetto

Greco ha evidenziato anche il contributo positivo dell’ambiente. I tifosi del Crotone hanno compreso le difficoltà del momento e la necessità di accompagnare una squadra giovane lungo un percorso che richiede pazienza.

Il sostegno ricevuto permette ai calciatori di lavorare con maggiore serenità nonostante la pressione generata dalla penalizzazione. Per il tecnico, il rapporto fra squadra e pubblico può diventare una risorsa fondamentale nella ricerca della continuità.

«Sto ricevendo un grande aiuto dall’ambiente e dai tifosi, che hanno capito il momento e il campionato che dobbiamo affrontare. Credo che siamo sulla strada giusta», ha sottolineato l’allenatore.

Brignola e una rosa giovane ancora da scoprire

Nel corso dell’analisi è stato evidenziato anche il contributo di Enrico Brignola, utilizzato in una posizione più centrale per favorire le ripartenze e creare difficoltà alla fase difensiva del Savoia.

Greco ha comunque invitato a valutare la rosa nel suo complesso con equilibrio. Il Crotone dispone di qualità e potenziale, ma molti calciatori sono ancora giovani oppure devono abituarsi a giocare con continuità in un campionato impegnativo.

La società ha scelto di avviare un progetto differente rispetto al passato, puntando sulla ricostruzione e sulla valorizzazione di profili emergenti. Per questa ragione sarà necessario consolidare automatismi, intesa e capacità di leggere i vari momenti delle partite.

Il prossimo impegno e le possibili novità di formazione

Archiviata la trasferta contro il Savoia, il Crotone dovrà recuperare rapidamente le energie in vista del prossimo appuntamento. Greco ha anticipato la possibilità di introdurre alcuni cambiamenti nella formazione.

Le scelte dipenderanno dalle condizioni fisiche dei calciatori e dal tipo di partita che lo staff tecnico intenderà preparare. L’avversario viene considerato particolarmente competitivo per qualità, intensità e forza atletica.

Il punto conquistato rappresenta comunque una base sulla quale continuare a lavorare. La priorità resta trasformare il potenziale mostrato nelle prime giornate in maggiore concretezza, senza rinunciare all’identità aggressiva e propositiva che mister Greco sta cercando di costruire.