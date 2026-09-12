Rapina a Donnarumma: condanna a nove anni per il mandante

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Il tribunale di Parigi ha condannato Ilyas Kherbouch, 21 anni, noto come Ganito, a nove anni di reclusione e a una multa di 80.000 euro per il suo ruolo di mandante nella rapina ai danni di Gianluigi Donnarumma e della compagna Alessia Elefante. I fatti risalgono al luglio 2023, quando la coppia fu aggredita e tenuta in ostaggio nel proprio appartamento parigino.

La dinamica dell'aggressione

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Donnarumma fu colpito al volto mentre i rapinatori si impossessavano di denaro, gioielli, orologi, borse e delle chiavi di due auto. Prima di fuggire, i malviventi legarono le vittime con il cavo di un caricatore. Un episodio che ha scosso profondamente l'opinione pubblica e il mondo dello sport.

Le condanne per gli esecutori materiali

Oltre a Kherbouch, anche Moktar D., uno degli esecutori materiali, è stato condannato a cinque anni di reclusione, di cui due con sospensione condizionale. La sentenza arriva dopo un lungo processo che ha visto la coppia testimoniare sulle violenze subite.

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Le conseguenze per Alessia Elefante

A pochi giorni dalla rapina, Alessia Elefante ha subito un aborto spontaneo. L'accusa ha collegato l'evento allo shock provocato dall'aggressione, sottolineando la gravità delle conseguenze psicologiche e fisiche riportate dalla giovane donna. Un dramma nel dramma che ha ulteriormente aggravato la posizione degli imputati.