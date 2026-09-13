Meteo Italia, sole e temperature in aumento fino a martedì poi tornano piogge e temporali

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L’Anticiclone delle Azzorre favorirà alcuni giorni di stabilità con valori termici gradevoli ma da mercoledì 16 settembre una nuova perturbazione potrebbe raggiungere prima il Nord e successivamente parte del Centro

Anticiclone delle Azzorre in rinforzo sull’Italia

Le previsioni meteo in Italia indicano un generale miglioramento grazie alla progressiva espansione dell’Anticiclone delle Azzorre verso il Mediterraneo. Il tempo risulterà prevalentemente stabile e soleggiato su buona parte del Paese, con temperature diurne in graduale aumento ma senza caldo eccessivo.

Qualche elemento d’instabilità continuerà a interessare la Sicilia e, localmente, la Calabria, dove saranno possibili brevi piogge o rovesci irregolari. I venti soffieranno in prevalenza dai quadranti settentrionali, mentre i mari resteranno generalmente mossi, soprattutto al Sud.

Questa fase di bel tempo dovrebbe proseguire fino a martedì. Da mercoledì 16 settembre, invece, una perturbazione proveniente dal Nord Europa potrebbe riportare piogge e temporali a partire dalle regioni settentrionali.

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Domenica 13 settembre al Nord

Sulle regioni settentrionali prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso quasi ovunque, con una visibilità generalmente buona.

I venti settentrionali si manterranno deboli e i mari saranno poco mossi. Le prime ore del mattino risulteranno fresche, mentre nel pomeriggio le temperature raggiungeranno valori piacevoli.

Le temperature massime saranno generalmente comprese tra 25 e 29 gradi.

Centro e in Sardegna

Anche sulle regioni centrali e sulla Sardegna l’avanzata dell’alta pressione favorirà una giornata in gran parte stabile. Il sole sarà protagonista, nonostante il possibile passaggio di qualche nube poco significativa.

I venti soffieranno debolmente da nord e i mari risulteranno mossi. Le temperature resteranno in molti casi inferiori ai 30 gradi, offrendo un clima gradevole e tipicamente settembrino.

I valori massimi oscilleranno tra i 23 gradi di Campobasso e i 26-30 gradi previsti nelle altre principali città.

Sud e in Sicilia

La pressione atmosferica sarà in aumento anche sulle regioni meridionali. Su gran parte del Sud il cielo apparirà sereno o poco nuvoloso, ma non mancheranno alcune eccezioni.

La maggiore instabilità riguarderà la Sicilia e alcuni settori della Calabria, dove gli addensamenti più consistenti potranno generare precipitazioni sparse e di breve durata. Non si prevede comunque un peggioramento uniforme: i fenomeni saranno prevalentemente locali e alternati a schiarite.

I venti settentrionali potranno presentare locali rinforzi e i mari saranno generalmente mossi. Le massime saranno comprese tra i 23 gradi di Potenza e i 30 gradi di Napoli.

Previsioni meteo per lunedì 14 settembre

Lunedì l’alta pressione di origine oceanica consoliderà la propria presenza sull’Italia, favorendo condizioni di bel tempo su quasi tutte le regioni.

Il cielo si presenterà sereno, poco nuvoloso o attraversato da nubi irregolari. Le principali eccezioni riguarderanno la Sicilia centro-meridionale, dove sarà ancora possibile qualche temporale, e i rilievi del Triveneto, interessati nel pomeriggio da isolati e rapidi rovesci.

Nord

La giornata sarà prevalentemente stabile, con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Sui rilievi del Triveneto la formazione di nubi pomeridiane potrà provocare qualche precipitazione veloce e localizzata.

Le temperature aumenteranno leggermente e potranno avvicinarsi ai 30 gradi nelle zone più calde. I venti continueranno a provenire prevalentemente dai quadranti settentrionali.

Le massime saranno comprese tra 25 e 29 gradi.

Centro e in Sardegna

Il tempo si manterrà stabile e in gran parte soleggiato sulle regioni centrali e sulla Sardegna. Il cielo sarà poco nuvoloso, con possibili velature o addensamenti temporanei senza fenomeni significativi.

I venti settentrionali soffieranno debolmente e i mari saranno calmi o poco mossi. Il clima diventerà più caldo su Toscana e Lazio, dove si potranno raggiungere i 29-30 gradi.

Le temperature massime varieranno dai 24-26 gradi di Campobasso e Ancona ai 29-30 gradi di Firenze e Roma.

Sud e in Sicilia

Al Sud prevarranno schiarite e condizioni di stabilità, ma l’atmosfera non sarà completamente tranquilla su tutte le aree.

La Sicilia centro-meridionale resterà esposta al rischio di rovesci e temporali locali. Fenomeni più occasionali potranno raggiungere anche il Reggino. Sul resto delle regioni meridionali il cielo sarà sereno o poco nuvoloso.

I venti proverranno da nord e i mari saranno ancora mossi. Le massime saranno comprese tra i 24 gradi di Potenza e i 30 gradi di Napoli e Palermo.

Bel tempo e clima gradevole fino a martedì

L’inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza dell’Anticiclone delle Azzorre, una vasta area di alta pressione che si forma sull’Oceano Atlantico in prossimità dell’omonimo arcipelago portoghese.

A differenza dell’anticiclone africano, capace di trasportare masse d’aria molto calde verso il Mediterraneo, quello delle Azzorre è alimentato da correnti oceaniche. La sua presenza favorisce quindi un clima più temperato, con giornate luminose, temperature piacevoli ed escursioni termiche più evidenti tra il mattino e il pomeriggio.

Fino a martedì sono attese condizioni generalmente soleggiate, con temperature in linea con le medie stagionali o leggermente superiori. Soltanto alcune aree del Sud potranno essere interessate da instabilità residua.

Nuova perturbazione dal 16 settembre

Lo scenario potrebbe cambiare dalla giornata di mercoledì 16 settembre, quando una perturbazione proveniente dal Nord Europa dovrebbe avvicinarsi all’Italia.

Le prime precipitazioni sono attese sulle regioni settentrionali, dove potranno verificarsi rovesci e temporali localmente intensi. Tra mercoledì e giovedì il fronte potrebbe poi raggiungere parte del Centro, determinando un aumento della nuvolosità e un peggioramento delle condizioni atmosferiche.

Qualche pioggia potrebbe interessare anche Sicilia e Calabria, sebbene distribuzione e intensità dei fenomeni richiedano ulteriori conferme con l’avvicinarsi dell’evento.

Una settimana divisa in due fasi

La tendenza meteo della prossima settimana presenta dunque due momenti distinti. La prima parte sarà dominata dall’Anticiclone delle Azzorre, con sole, temperature gradevoli e condizioni prevalentemente stabili.

Da metà settimana, invece, l’arrivo di una perturbazione nord-europea potrebbe riportare piogge, temporali e un calo delle temperature, aprendo una fase più dinamica nella seconda parte di settembre. L’evoluzione resta soggetta a possibili variazioni, soprattutto per quanto riguarda il percorso e la reale intensità del fronte perturbato.