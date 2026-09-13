Formula 1, Antonelli trionfa a Madrid e rafforza la leadership nel Mondiale

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Il pilota italiano della Mercedes conquista il Gran Premio di Spagna sul nuovo circuito Madring davanti a Verstappen e Norris. Leclerc chiude quarto, mentre Hamilton si ritira per un problema ai freni

Antonelli conquista il primo Gran Premio sul circuito Madring

Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna 2026 e firma un altro successo importante nella corsa al titolo mondiale. Il pilota bolognese della Mercedes si impone sul nuovo circuito cittadino Madring di Madrid, precedendo sul traguardo Max Verstappen e Lando Norris.

Per Antonelli si tratta dell’ottava vittoria stagionale, ottenuta appena una settimana dopo la spettacolare affermazione di Monza. Una continuità di rendimento che gli consente di consolidare ulteriormente il primato nella classifica del Mondiale di Formula 1. (live)

La strategia Mercedes fa la differenza

La gara sul tracciato madrileno è stata decisa anche dalla gestione delle gomme e dal momento scelto per effettuare le soste. Antonelli ha mantenuto un ritmo costante, evitando errori sulle strade strette e tecniche del nuovo circuito spagnolo.

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Un passaggio determinante è arrivato durante la Virtual Safety Car, quando la strategia della Mercedes ha permesso al giovane italiano di rafforzare la propria posizione. Antonelli ha sfruttato al meglio ogni occasione, mostrando lucidità e maturità nonostante la pressione degli avversari.

Verstappen secondo davanti a Norris

Alle spalle del vincitore ha concluso Max Verstappen, protagonista di una gara solida con la Red Bull. Il pilota olandese è riuscito a difendere la seconda posizione dagli attacchi di Lando Norris, terzo con la McLaren.

Norris era partito dalla pole position dopo aver preceduto Antonelli di appena undici millesimi nelle qualifiche, ma una sosta poco favorevole e il momento della neutralizzazione virtuale gli hanno impedito di trasformare la partenza al palo in una vittoria. (reuters.com)

Leclerc quarto dopo essere stato al comando

Charles Leclerc termina il GP di Spagna in quarta posizione. Il ferrarista ha anche guidato la corsa durante una fase legata alle diverse strategie, ma non è riuscito a conservare il vantaggio fino alla bandiera a scacchi.

Alle sue spalle si è classificato George Russell, quinto con l’altra Mercedes. Il risultato complessivo conferma la competitività della scuderia tedesca e rende ancora più significativa la prestazione di Antonelli.

Hamilton costretto al ritiro per un problema ai freni

Giornata complicata per Lewis Hamilton, costretto ad abbandonare la gara dopo appena sette giri a causa di un problema all’impianto frenante della Ferrari.

Il ritiro rappresenta un duro colpo per il britannico e per la squadra di Maranello, che lascia Madrid senza podio nonostante i segnali incoraggianti mostrati durante il fine settimana.

Antonelli sempre più protagonista del Mondiale di Formula 1

Il successo nel Gran Premio di Madrid conferma Antonelli come il principale riferimento della stagione. Dopo la rimonta vincente a Monza, il pilota italiano ha saputo imporsi anche su un circuito completamente nuovo, caratterizzato da spazi ridotti, curve tecniche e poche opportunità di sorpasso.

La doppietta tra Italia e Spagna rafforza la leadership del giovane bolognese, sempre più vicino a trasformare una stagione straordinaria in una storica conquista del titolo mondiale di Formula 1.