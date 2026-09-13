Drone colpisce treno Kiev-Varsavia: nessun ferito, ma la tensione al confine polacco resta alta

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Un drone ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri sulla linea Kiev-Varsavia, in Ucraina, a circa due chilometri dal confine con la Polonia. L'episodio, avvenuto nei pressi del valico di Yahodyn, non ha provocato vittime: il convoglio era stato evacuato poco prima dell'impatto a seguito di un'allerta aerea.

Dinamica dell'attacco e assenza di vittime

Secondo le prime ricostruzioni, il drone ha centrato la motrice del treno mentre questo si trovava in una zona di transito vicina alla frontiera. Il personale aveva già fatto scendere i passeggeri e li aveva messi in sicurezza, una procedura che ha evitato conseguenze fatali. L'allerta aerea era scattata per la presenza di minacce nei cieli dell'area occidentale del Paese.

La delegazione europea e il treno transitato in precedenza

Poco prima dell'attacco, sulla stessa tratta era transitato un altro treno con a bordo una delegazione di funzionari europei, tra cui l'ex premier svedese Carl Bildt, di ritorno da Kiev. L'episodio ha dunque sfiorato esponenti politici di primo piano, alimentando preoccupazioni per la sicurezza delle infrastrutture ferroviarie nell'ovest del Paese.

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La reazione della Polonia

Varsavia ha reagito con prontezza: sono stati fatti decollare aerei militari e sono state attivate misure di sicurezza lungo tutto il confine orientale. La Polonia, membro della NATO, ha più volte sottolineato la necessità di proteggere lo spazio aereo in prossimità del territorio ucraino.

Un quadro di tensione crescente

L'accaduto rientra in un contesto di crescente tensione nella regione. I ripetuti attacchi con droni e la vicinanza delle operazioni militari alle frontiere dell'Unione europea rendono la situazione sempre più delicata. Le autorità ucraine e polacche stanno collaborando per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e per rafforzare la protezione dei collegamenti ferroviari internazionali.