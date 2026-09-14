Cosenza calcio, Coppitelli guarda avanti: fiducia nel progetto e massima attenzione al Giugliano

Tempo di lettura: ~4 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il tecnico rossoblù analizza le difficoltà di questo avvio di stagione e chiede alla squadra una prova brillante sul campo sintetico di Giugliano

Il Cosenza Calcio si prepara ad affrontare il Giugliano nella quinta giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2026/27. Alla vigilia della partita, Federico Coppitelli ha ribadito la propria fiducia nel percorso intrapreso dal club, pur riconoscendo le difficoltà che stanno condizionando questa prima parte della stagione.

Durante l’incontro con la stampa nella sede legale della società, l’allenatore rossoblù ha affrontato diversi temi: dalla possibilità di intervenire sul mercato degli svincolati alla situazione logistica del club, fino alle insidie della prossima trasferta.

Il Cosenza valuta il mercato degli svincolati

La rosa potrebbe essere ulteriormente completata nelle prossime settimane. Il Cosenza dispone ancora di due posti liberi e la società sta valutando eventuali calciatori in grado di aumentare le alternative a disposizione dello staff tecnico.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Coppitelli ha spiegato che il club non intende effettuare operazioni soltanto per ampliare numericamente l’organico. L’eventuale nuovo innesto dovrà avere caratteristiche adatte al gruppo e rappresentare una reale opportunità tecnica.

Il mercato, dunque, non può essere considerato completamente concluso. La presenza di diversi calciatori svincolati consente alle società di continuare a monitorare profili potenzialmente utili anche dopo la chiusura ufficiale delle trattative.

Coppitelli conferma la fiducia nel progetto rossoblù

Il passaggio più significativo della conferenza riguarda la fiducia dell’allenatore nel percorso del Cosenza Calcio. Coppitelli ha ricordato di essere rimasto pienamente coinvolto nel progetto, nonostante una situazione iniziale complessa e alcune problematiche che non dipendono direttamente dalla squadra.

Tra gli aspetti che stanno incidendo maggiormente c’è l’impossibilità di disputare gli incontri interni nel proprio stadio. Giocare le partite casalinghe a Crotone comporta ulteriori spostamenti e impedisce al gruppo di sfruttare pienamente il fattore campo.

Secondo il tecnico, non esiste un unico problema da risolvere, ma una serie di piccoli fattori che, sommati, possono influire sui risultati. In questo scenario, diventa fondamentale mantenere equilibrio e continuità nel lavoro quotidiano.

Il pareggio con la Cavese come punto di partenza

La prestazione contro la Cavese ha lasciato indicazioni incoraggianti. Il pareggio è stato accolto positivamente soprattutto per l’atteggiamento mostrato dalla squadra e per la qualità complessiva della prova.

Coppitelli aveva previsto una fase iniziale caratterizzata da difficoltà e dalla necessità di recuperare terreno. Per questo motivo, ogni risultato utile può contribuire a rafforzare la fiducia del gruppo e a costruire gradualmente una maggiore continuità.

L’obiettivo è trasformare le buone prestazioni in punti, senza perdere di vista il percorso di crescita. Il tecnico si è detto soddisfatto dell’impegno dei calciatori, dello staff e del direttore sportivo, sottolineando l’attaccamento dimostrato da tutte le componenti al progetto rossoblù.

La salvezza passa dall’unità del gruppo

Nel descrivere la situazione del club, Coppitelli ha richiamato la necessità di una responsabilità condivisa. Se ogni componente riuscirà a contribuire alla soluzione delle difficoltà, il Cosenza potrà affrontare il campionato con maggiore serenità.

La permanenza in categoria resta il traguardo prioritario. Il tecnico considera la salvezza del Cosenza un obiettivo raggiungibile, ma serviranno compattezza, spirito di sacrificio e capacità di reagire nei momenti più complicati.

La risposta del gruppo rappresenta, in questa fase, il segnale più confortante. I calciatori stanno dimostrando partecipazione e disponibilità, elementi indispensabili per affrontare una stagione che richiederà pazienza e determinazione.

Giugliano Cosenza sarà una sfida impegnativa

La partita contro il Giugliano presenta caratteristiche differenti rispetto al confronto con la Cavese. La formazione campana dispone di giocatori di qualità, propone un calcio intenso e avrà il vantaggio di conoscere bene il terreno sintetico sul quale si disputerà l’incontro.

Il Cosenza dovrà adattarsi rapidamente alle condizioni del campo e mantenere alta la concentrazione fin dai primi minuti. Coppitelli ha chiesto una squadra mentalmente pronta, reattiva e capace di sostenere il ritmo della gara.

A rendere più complessa la preparazione è anche il calendario ravvicinato. I rossoblù devono affrontare tre partite in pochi giorni e dispongono di un giorno di recupero in meno. A questo si aggiungono i continui spostamenti dovuti alle gare interne disputate lontano da Cosenza.

Il tempo per lavorare sugli aspetti tattici è limitato. Per tale ragione, contro il Giugliano saranno determinanti la lucidità, la capacità di leggere le diverse fasi dell’incontro e l’attenzione sui singoli episodi.