Serie A, Napoli in ripresa e Juventus battuta dal Sassuolo: Cagliari e Lecce volano

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Lobotka rilancia gli azzurri contro il Bologna mentre i bianconeri cedono a Reggio Emilia. Lazio solida contro il Milan e Fiorentina travolgente sul Venezia

La nuova giornata di Serie A ridisegna gli equilibri della classifica. Il Napoli interrompe la serie negativa superando il Bologna, mentre la Juventus cade sul campo del Sassuolo al termine di una ripresa ricca di gol. In evidenza anche Cagliari e Lecce, capaci di conquistare punti pesanti rispettivamente contro Atalanta e Monza.

In attesa degli impegni di Roma e Inter, la parte alta della graduatoria resta ancora aperta. Più delicata, invece, la situazione di Bologna, Monza, Genoa e Venezia.

Juventus sconfitta dal Sassuolo a Reggio Emilia

La Juventus perde 3-2 contro il Sassuolo in una partita decisa interamente nel secondo tempo. Dopo una prima frazione equilibrata, la gara cambia ritmo e offre continui ribaltamenti di fronte.

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I padroni di casa passano due volte in vantaggio con Esposito e Bowie, ma in entrambe le occasioni i bianconeri riescono a reagire grazie a una doppietta di Edon Zhegrova. Quando il pareggio sembra ormai consolidato, arriva la rete decisiva dell’ex Vasilije Adžić, che regala al Sassuolo una vittoria di grande prestigio.

La Juventus resta così ferma a 7 punti, raggiunta in classifica proprio dagli emiliani e affiancata anche da Como e Frosinone. Il risultato evidenzia le difficoltà difensive dei bianconeri, incapaci di gestire i momenti decisivi nonostante la buona risposta offensiva.

Lobotka rilancia il Napoli contro il Bologna

Dopo tre sconfitte consecutive, il Napoli torna alla vittoria e ritrova fiducia. La squadra guidata da Massimiliano Allegri supera il Bologna grazie a un gol di Stanislav Lobotka, servito dal giovane Favasoli.

Gli azzurri faticano durante il primo tempo, soprattutto nella costruzione della manovra, ma crescono con il passare dei minuti. Nella ripresa aumentano il ritmo, trovano maggiori spazi e realizzano la rete che vale tre punti fondamentali per riprendere l’inseguimento alle prime posizioni.

Il Bologna, al contrario, rimane al penultimo posto con appena un punto conquistato in quattro partite. Una partenza difficile per la formazione allenata da Tedesco, costretto a seguire la gara dalla tribuna a causa della squalifica. Senza un’immediata inversione di tendenza, la posizione del tecnico potrebbe diventare sempre più delicata.

Lazio convincente, il Milan evita la sconfitta all’Olimpico

La sfida più attesa del sabato tra Lazio e Milan termina in parità. I biancocelesti disputano un primo tempo di alto livello, sfruttando le incertezze della difesa rossonera e mettendo in difficoltà una squadra inizialmente poco equilibrata.

Nella seconda parte dell’incontro Amorim corregge l’impostazione tattica e utilizza le alternative a disposizione. La reazione del Milan porta la firma di Moreira, autore di due reti di pregevole fattura che consentono ai rossoneri di riequilibrare il risultato dopo aver rischiato un passivo pesante.

La Lazio conferma la propria solidità e supera un importante esame di maturità, nonostante l’assenza del consueto sostegno del pubblico nel clima di contestazione nei confronti del presidente Lotito. Il Milan conquista un punto, ma continua a mostrare un rendimento discontinuo e una fase difensiva ancora da registrare.

Cagliari protagonista contro l’Atalanta

Tra le principali sorprese di questo avvio di campionato c’è il Cagliari di Pisacane, capace di superare l’Atalanta e di portarsi a ridosso delle prime posizioni.

La formazione bergamasca costruisce diverse situazioni interessanti, ma perde lucidità nelle fasi determinanti della partita. I sardi, invece, si dimostrano più concreti e sfruttano la vivacità di Mendy e la qualità di Romano, giovane centrocampista che sta attirando l’attenzione grazie alle sue prestazioni.

A decidere l’incontro è il rigore trasformato con freddezza da Daniel Maldini. Con questo successo il Cagliari sale a un solo punto dalla Lazio, precede il Milan e consolida un avvio di stagione superiore alle aspettative.

Il Frosinone spaventa il Genoa

Anche il Frosinone continua a stupire. Dopo le vittorie ottenute contro Fiorentina e Venezia, la squadra mette in seria difficoltà il Genoa e sfiora un altro risultato pieno.

I rossoblù riescono a reagire soltanto nella parte conclusiva della gara grazie alla rete di Vásquez, che evita la sconfitta e offre momentaneamente maggiore stabilità alla panchina di Daniele De Rossi.

Il pareggio non risolve però i problemi del Genoa, ancora coinvolto nella zona più bassa della classifica insieme a Bologna e Monza.

Lecce, tre punti pesanti contro il Monza

Il Lecce batte il Monza al termine di una partita spettacolare, caratterizzata da quattro reti realizzate nell’arco di appena 22 minuti. Grande protagonista Coulibaly, autore di una doppietta e abile a sfruttare le evidenti difficoltà della retroguardia brianzola.

Nella ripresa un errore di Falcone riapre la gara e permette al Monza di portarsi sul 2-3. La squadra allenata da Eusebio Di Francesco riesce comunque a resistere alla pressione finale e conquista una vittoria meritata.

Per il Monza di Juric arriva un’altra battuta d’arresto. La fragilità difensiva e la mancanza di continuità stanno condizionando pesantemente l’inizio della stagione.

Fiorentina travolgente, Venezia ancora senza punti

In fondo alla classifica il Venezia resta l’unica squadra ancora ferma a zero punti. I lagunari vengono travolti dalla Fiorentina, rilanciata dall’esordio in panchina di Paolo Vanoli.

Il protagonista assoluto è Franco Mastantuono, autore di una tripletta nella vittoria per 4-0 dei viola. Una prestazione dominante che restituisce entusiasmo alla Fiorentina dopo un avvio complicato.

Il Venezia, invece, non riesce ancora a beneficiare degli investimenti effettuati sul mercato. I nuovi acquisti faticano a inserirsi e la squadra continua a mostrare problemi sia nella costruzione del gioco sia nella tenuta difensiva.

Roma e Inter possono cambiare la classifica

Il quadro della giornata sarà completato dagli incontri di Roma e Inter, entrambe chiamate a difendere il proprio percorso netto. In caso di vittoria, le due formazioni scavalcherebbero la Lazio e arriverebbero a punteggio pieno allo scontro diretto del 19 settembre allo Stadio Olimpico.

Quel confronto potrebbe offrire una prima indicazione concreta sui rapporti di forza del campionato prima della lunga pausa dedicata agli impegni delle nazionali. Nel frattempo, Napoli e Sassuolo guadagnano terreno, mentre Juventus, Milan e Atalanta sono già chiamate a correggere le rispettive difficoltà.