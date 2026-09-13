Tragedia sulla Salaria: masso uccide donna mentre seguiva il feretro della madre

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Una tragedia senza fine ha scosso la comunità di Morro Reatino, in provincia di Rieti. Maria Antonietta D'Andrea, 66 anni, stava seguendo in auto il carro funebre che trasportava la salma della madre, quando un masso si è staccato dalla parete rocciosa lungo la statale 521, centrando il veicolo e uccidendola sul colpo. Il marito, che era alla guida, è rimasto miracolosamente illeso.

L'incidente è avvenuto in una zona montuosa nota per la sua bellezza ma anche per la fragilità del territorio. La coppia stava percorrendo la strada che conduce al cimitero dove si sarebbero svolti i funerali della madre della vittima. Un evento già doloroso si è trasformato in una catastrofe in pochi istanti.

La dinamica dell'incidente

Secondo una prima ricostruzione, il masso si è staccato improvvisamente dalla parete sovrastante la statale 521, nel tratto che attraversa il comune di Morro Reatino. L'impatto è stato violentissimo: l'auto è stata colpita in pieno e per la donna non c'è stato nulla da fare. I soccorsi, giunti tempestivamente, non hanno potuto che constatare il decesso.

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Le autorità stanno indagando per accertare le cause del distacco. Potrebbe trattarsi di un evento legato alle recenti condizioni meteorologiche o alla instabilità idrogeologica della zona, già monitorata in passato.

Il cordoglio della comunità

La notizia ha suscitato profondo dolore e sgomento tra i residenti. Maria Antonietta D'Andrea era una figura conosciuta e stimata. Il sindaco di Morro Reatino ha espresso il cordoglio dell'amministrazione comunale, definendo l'accaduto una tragedia immane che lascia una comunità intera senza parole.

Il marito della vittima, sotto shock, è stato assistito dai sanitari. Ora dovrà affrontare il doppio lutto: la perdita della madre e quella della moglie, avvenuta proprio mentre si recava a darle l'ultimo saluto.

La sicurezza sulle strade di montagna

Questo drammatico episodio riporta l'attenzione sulla sicurezza delle strade di montagna e sulla necessità di interventi di manutenzione e messa in sicurezza dei versanti rocciosi. La statale 521 è un'arteria importante per i collegamenti locali, ma presenta tratti esposti a rischi simili.

Le autorità competenti dovranno valutare se esistevano segnali premonitori e se sono necessarie misure urgenti per prevenire future tragedie. La comunità, intanto, si stringe attorno alla famiglia della vittima in un momento di dolore inimmaginabile.