Daniel Maldini positivo all'alcoltest a Milano: patente ritirata dopo incidente

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Un incidente stradale avvenuto questa mattina a Milano ha visto protagonista il calciatore Daniel Maldini, trequartista del Cagliari, che è risultato positivo all'alcoltest. Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, Maldini, alla guida di una Porsche Carrera 4, sarebbe entrato in via Caracciolo senza rispettare la precedenza, andando a impattare contro una Volkswagen Golf. Quest'ultima, a sua volta, ha urtato una Mercedes parcheggiata lungo la strada.

La dinamica dell'incidente

L'impatto ha coinvolto sei persone, nessuna delle quali ha riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Milano, che hanno effettuato i rilievi e sottoposto Maldini all'etilometro. Le due prove hanno dato valori di 0,91 e 0,89 mg/l, ben al di sopra del limite consentito di 0,5 mg/l. Di conseguenza, al calciatore è stata ritirata la patente e sarà sanzionato secondo le normative vigenti.

Le conseguenze per Maldini

Oltre alla sanzione amministrativa, che prevede una multa salata e la sospensione della patente, Maldini rischia anche conseguenze penali, considerando che il tasso alcolemico rilevato rientra nella fascia di guida in stato di ebbrezza con valori superiori a 0,8 g/l. Non è escluso che il club di appartenenza, il Cagliari, possa prendere provvedimenti disciplinari nei confronti del giocatore, anche se al momento non sono state diffuse dichiarazioni ufficiali.

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Un episodio che riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale

La vicenda riporta l'attenzione sull'importanza di non mettersi alla guida dopo aver assunto alcol. Ogni anno in Italia si registrano migliaia di incidenti causati dall'abuso di bevande alcoliche, con conseguenze spesso drammatiche. Le autorità ricordano che l'unico comportamento sicuro è quello di designare un conducente sobrio o utilizzare mezzi alternativi come taxi e trasporto pubblico.

Il caso di Maldini, giovane promessa del calcio italiano, è l'ennesimo monito: la guida in stato di ebbrezza non risparmia nessuno e le conseguenze possono essere gravi sia dal punto di vista legale che personale.

Presunzione di innocenza

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione italiana e della normativa vigente in materia di presunzione di innocenza, tutti gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna.