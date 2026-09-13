Napoli-Bologna, Allegri e Favasuli nel post partita: vittoria costruita con rabbia e orgoglio. Video

Tempo di lettura: ~6 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il tecnico sottolinea la crescita mentale della squadra e l’impatto positivo dei cambi mentre il giovane esterno racconta l’emozione dell’esordio e la volontà di imparare dai campioni del Napoli

Il successo del Napoli contro il Bologna restituisce entusiasmo e fiducia alla formazione azzurra. Al termine della partita, Massimiliano Allegri ha evidenziato soprattutto la determinazione mostrata dalla squadra, capace di conquistare il risultato attraverso qualità tecnica, intensità e spirito di sacrificio.

Tra i protagonisti della serata anche Costantino Favasuli, entrato con personalità e subito decisivo con l’assist per il gol di Stanislav Lobotka. Il giovane esterno ha confermato di poter rappresentare una soluzione interessante in più ruoli, pur mantenendo grande prudenza nel commentare il proprio debutto.

Allegri presenta la vittoria del Napoli

Nella conferenza successiva a Napoli-Bologna, Allegri ha spiegato che la sua reazione durante la gara non era legata a una delusione nei confronti dei calciatori. Il tecnico era piuttosto contrariato per alcune situazioni gestite con poca lucidità, soprattutto quando la squadra avrebbe potuto sfruttare meglio un contropiede per mettere al sicuro il risultato.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Secondo l’allenatore, si tratta di aspetti sui quali il gruppo deve continuare a lavorare. La prestazione complessiva, però, è stata giudicata positivamente: sia i titolari sia i giocatori subentrati hanno fornito il contributo necessario.

Il Napoli, nelle parole del tecnico, ha conquistato la vittoria con rabbia agonistica, tecnica e volontà, meritando il risultato per quanto mostrato durante l’incontro.

Favasuli cambia la partita con energia e profondità

Uno dei temi principali del post partita è stato l’impatto di Costantino Favasuli. Il giovane calciatore è entrato con entusiasmo, corsa e aggressività, aiutando il Napoli ad alzare il proprio baricentro.

Allegri lo considera un giocatore capace di essere impiegato momentaneamente anche in una posizione più avanzata. La sua intensità gli permette infatti di sostenere l’azione offensiva e, nello stesso tempo, di garantire copertura al terzino.

In prospettiva, tuttavia, il tecnico immagina per lui un percorso da esterno difensivo o terzino, ruolo nel quale potrà valorizzare la velocità, la capacità di spinta e la disponibilità al sacrificio.

L’assist per Lobotka e il valore degli inserimenti

L’azione decisiva costruita da Favasuli e conclusa da Lobotka ha rappresentato uno dei momenti più importanti della partita. Allegri ha sottolineato l’intelligenza tattica del centrocampista slovacco, bravo a leggere lo sviluppo dell’azione e a inserirsi con i tempi corretti.

Il tecnico ha inoltre ricordato che giocatori come Lobotka e Billy Gilmour non possono essere valutati soltanto per le lunghe progressioni senza palla. Le loro caratteristiche richiedono movimenti brevi, letture rapide e inserimenti costruiti attraverso il posizionamento.

L’assist realizzato da Favasuli dimostra invece quanto la produzione offensiva degli esterni possa diventare determinante. Per un terzino, creare occasioni e servire palloni utili agli attaccanti rappresenta un elemento fondamentale per compiere un ulteriore salto di qualità.

Allegri riconosce il lavoro di tutta la squadra

Pur elogiando Favasuli, Allegri ha voluto valorizzare anche il contributo di Matteo Politano e Antonio Vergara, protagonisti nel primo tempo con corsa e disponibilità.

La scelta di inserire calciatori più freschi nella ripresa è stata dettata dall’andamento della gara. I nuovi entrati hanno dato maggiore energia alla squadra e contribuito a difendere il vantaggio.

Indicazioni positive sono arrivate anche da Noa Lang, entrato con il giusto atteggiamento. Secondo Allegri, l’esterno possiede qualità tecniche importanti, ma deve diventare più concreto negli ultimi metri, soprattutto nella conclusione delle azioni e nella ricerca del gol. Il miglioramento richiesto riguarda quindi la continuità mentale e la capacità di incidere nei momenti decisivi.

La rabbia agonistica che era mancata nelle partite precedenti

Per Allegri, la differenza rispetto alle gare nelle quali il Napoli non era riuscito a raccogliere quanto prodotto riguarda soprattutto l’atteggiamento mentale.

In alcuni passaggi delle precedenti partite contro le squadre di Milano e contro il Como, agli azzurri era mancata la necessaria cattiveria agonistica. Anche contro il Bologna non sono mancati momenti di difficoltà, in particolare nel finale del primo tempo, quando la squadra ha concesso alcuni cross potenzialmente pericolosi.

Nella parte conclusiva dell’incontro, invece, il Napoli è rimasto concentrato e compatto, limitando le possibilità degli avversari. È proprio questa capacità di restare dentro la gara che, secondo il tecnico, dovrà diventare una costante.

L’obiettivo del Napoli tra campionato e Champions League

La vittoria rappresenta un passaggio significativo anche sotto il profilo psicologico. Allegri vuole costruire un Napoli capace di competere con continuità e di affrontare ogni partita con la stessa determinazione.

Parallelamente al percorso in campionato, la squadra dovrà iniziare a conquistare punti importanti anche in Champions League. Il primo traguardo indicato dal tecnico è il superamento del turno, obiettivo che richiede equilibrio, lucidità e una mentalità più solida nei momenti decisivi.

Quando alla rabbia agonistica si aggiungono le qualità tecniche presenti nella rosa, il Napoli può aumentare sensibilmente le possibilità di portare a casa le partite.

Favasuli racconta il suo sogno con la maglia del Napoli

Visibilmente emozionato, Favasuli ha definito questa esperienza come un sogno, precisando però che quanto fatto rappresenta soltanto un punto di partenza.

Il giovane esterno ha posto la vittoria della squadra davanti alla soddisfazione personale. Ha inoltre ringraziato Allegri e i compagni per la fiducia ricevuta, riconoscendo come il loro sostegno lo abbia aiutato a presentarsi pronto nelle occasioni concesse.

Sulla propria posizione in campo, Favasuli ha mostrato completa disponibilità: giocare più avanti, da quinto o in una zona più arretrata non cambia il suo atteggiamento. La priorità è offrire il massimo contributo al Napoli e rispondere alle richieste dell’allenatore.

Di Lorenzo come esempio e il sogno della Nazionale

Nel suo percorso di crescita, Favasuli può contare sulla vicinanza di calciatori esperti. Il riferimento principale è Giovanni Di Lorenzo, descritto come un capitano esemplare e un giocatore dal quale apprendere quotidianamente.

Tra i modelli citati figurano anche João Cancelo e Gianluca Zambrotta, esterni capaci di interpretare il ruolo con qualità difensive e offensive. Favasuli, però, vuole costruire una strada personale, assorbendo insegnamenti da ogni compagno.

Il giovane non nasconde nemmeno il desiderio di tornare a vivere l’esperienza della Nazionale italiana. Per il momento, tuttavia, tutta la sua attenzione rimane concentrata sul Napoli e sulla possibilità di migliorare giorno dopo giorno.

Napoli-Bologna può diventare il punto di ripartenza

Il risultato ottenuto contro il Bologna assume un significato che va oltre la singola partita. Il Napoli ha mostrato segnali di crescita sul piano della gestione del pallone, dell’intensità e della compattezza.

La prestazione di Favasuli offre inoltre ad Allegri una nuova alternativa tattica. Il giovane dovrà proseguire il proprio percorso con pazienza, ma l’esordio ha evidenziato personalità, corsa e disponibilità.

Per il Napoli, la sfida adesso sarà trasformare la rabbia e l’orgoglio mostrati in questa gara in caratteristiche permanenti, necessarie per competere con ambizione sia in campionato sia in Europa.

VIDEO INTEGRALE - ALLEGRI E FAVASULI CONFERENZA POST NAPOLI BOLOGNA:"ABBIAMO VINTO CON RABBIA,ORGOGLIO..."