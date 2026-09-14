Meteo Italia, sole e temperature in aumento prima del ritorno di piogge e temporali

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L’anticiclone delle Azzorre favorirà una prima parte della settimana stabile e gradevole ma tra mercoledì 16 e giovedì 17 settembre una perturbazione raggiungerà inizialmente il Nord per poi dirigersi verso il Centro e il Sud

Settimana al via con l’anticiclone delle Azzorre

La nuova settimana inizierà con condizioni meteorologiche complessivamente tranquille grazie alla temporanea espansione dell’anticiclone delle Azzorre verso l’Italia. Tra lunedì 14 e martedì 15 settembre prevarranno il sole e le temperature gradevoli, con valori localmente vicini ai 30 gradi.

La stabilità non sarà però completa. Qualche episodio di instabilità pomeridiana potrà interessare le aree montuose del Nord e alcuni settori del Meridione, soprattutto la Sicilia e le zone ioniche.

Si tratterà di una breve parentesi dal sapore estivo. L’alta pressione manterrà infatti il proprio centro principale sull’Atlantico, lasciando l’Italia esposta alle correnti più fresche e instabili provenienti dall’Europa settentrionale.

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Previsioni per lunedì 14 settembre

Nord

Le regioni settentrionali beneficeranno della presenza dell’alta pressione, con tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso sulla maggior parte delle pianure.

Durante il pomeriggio potranno formarsi alcuni addensamenti sui rilievi del Triveneto, dove non si escludono brevi e localizzate precipitazioni. I venti soffieranno prevalentemente dai quadranti settentrionali.

Le temperature massime saranno in aumento e generalmente comprese tra 25 e 29 gradi, con valori prossimi ai 30 gradi nelle zone più calde.

Centro e Sardegna

Condizioni di bel tempo interesseranno le regioni centrali e la Sardegna. Il cielo sarà sereno o attraversato da nubi irregolari, senza fenomeni significativi.

I venti settentrionali si manterranno generalmente deboli, mentre i mari risulteranno calmi o poco mossi. Le temperature raggiungeranno valori compresi tra 24 e 30 gradi, con le punte più elevate attese a Roma e Firenze.

Sud e Sicilia

Anche il Mezzogiorno sarà in gran parte interessato dall’alta pressione, ma l’atmosfera resterà localmente instabile. Il sole prevarrà su molte regioni, mentre sulla Sicilia centro-meridionale potranno svilupparsi nubi più consistenti associate a rovesci o brevi temporali.

Qualche fenomeno isolato non è escluso anche nel Reggino. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali e i mari saranno generalmente mossi.

Le temperature massime varieranno dai 24 gradi di Potenza ai 30 gradi attesi a Napoli e Palermo.

Previsioni per martedì 15 settembre

Nord

Martedì sarà un’altra giornata nel complesso stabile sulle regioni settentrionali. Al mattino il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, mentre nel pomeriggio aumenteranno gli addensamenti su Alpi e Prealpi.

Le nubi non dovrebbero produrre precipitazioni significative e sulle pianure continuerà a prevalere il sole. Le temperature massime resteranno inferiori ai 30 gradi, con circa 27 gradi a Milano e 28 a Torino.

Centro e Sardegna

L’alta pressione continuerà a proteggere il Centro Italia e la Sardegna. La giornata trascorrerà con ampie schiarite e qualche nube in più durante il pomeriggio nelle aree interne e montuose.

Non sono previste precipitazioni rilevanti. In serata il tempo si manterrà stabile, con venti provenienti prevalentemente da nord. Le massime potranno raggiungere i 30 gradi a Roma e Firenze.

Sud e Sicilia

Al Sud la pressione atmosferica risulterà meno solida. Durante la mattinata saranno possibili isolate piogge sulla Puglia centrale, mentre sulle altre regioni prevarranno le schiarite.

Nel pomeriggio una debole instabilità potrà coinvolgere i settori ionici, con qualche breve precipitazione tra Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia orientale. Il tempo tenderà a migliorare in serata.

Le temperature massime potranno raggiungere 29 gradi a Palermo, 27 a Bari e circa 31 a Napoli.

Perturbazione in arrivo da mercoledì 16 settembre

Lo scenario meteorologico inizierà a cambiare nel corso di mercoledì 16 settembre, quando una saccatura proveniente dal Nord Europa favorirà l’ingresso di correnti più fresche e instabili.

Il peggioramento dovrebbe coinvolgere inizialmente le regioni settentrionali. Le prime piogge e i temporali interesseranno soprattutto l’arco alpino, le Prealpi e i settori dell’alta Pianura Padana.

Con il passare delle ore la nuvolosità tenderà ad aumentare anche sulle restanti aree del Nord, segnando la fine della breve parentesi stabile di inizio settimana.

Giovedì 17 settembre maltempo verso il Centro

Durante giovedì 17 settembre il fronte perturbato dovrebbe avanzare verso le regioni centrali, portando precipitazioni sparse e locali temporali.

Il passaggio della perturbazione sarà accompagnato da una maggiore ventilazione e da una probabile diminuzione delle temperature, più evidente nelle aree interessate dai fenomeni.

Tra la fine di giovedì e la giornata di venerdì 18 settembre, l’instabilità potrebbe raggiungere anche il Mezzogiorno, sebbene distribuzione e intensità delle precipitazioni restino ancora da definire.

Possibile miglioramento nel fine settimana

Dopo il passaggio perturbato, l’alta pressione potrebbe tornare ad avanzare da ovest e favorire un nuovo miglioramento delle condizioni meteorologiche.

La seconda parte della settimana resta tuttavia soggetta a variazioni. Posizione e velocità della perturbazione determineranno infatti quali zone saranno maggiormente interessate da piogge, temporali e calo termico.

La tendenza generale indica dunque una settimana dinamica: prima il sole e un temporaneo aumento delle temperature, poi il ritorno dell’instabilità. Un’evoluzione tipica della seconda metà di settembre, quando le ultime fasi estive iniziano ad alternarsi con le prime incursioni di carattere autunnale. Le previsioni a più giorni richiederanno conferme attraverso i successivi aggiornamenti meteorologici. (Meteo Aeronautica ...)