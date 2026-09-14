Etna in eruzione: cenere e voli cancellati a Catania

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L'Etna non smette di farsi sentire. Nella giornata di oggi, il vulcano attivo più alto d'Europa ha emesso una densa nube di cenere che ha raggiunto i 4mila metri di altezza, causando gravi disagi al traffico aereo dello scalo di Catania. L'aeroporto di Fontanarossa ha sospeso tutti gli arrivi e le partenze almeno fino alle 16, mentre i voli in arrivo vengono dirottati su altri aeroporti siciliani, come Palermo e Comiso.

Disagi per i passeggeri e deviazioni

La cenere vulcanica rappresenta un serio pericolo per la sicurezza dei voli, poiché può danneggiare i motori degli aerei e ridurre la visibilità. Per questo motivo, le autorità aeroportuali hanno deciso di sospendere le operazioni. I passeggeri sono invitati a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto, contattando la compagnia aerea o consultando i siti web dedicati. Nel frattempo, i voli in arrivo sono stati dirottati su altri scali siciliani, con conseguenti ritardi e cancellazioni.

Le autorità monitorano la situazione

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) sta monitorando costantemente l'attività dell'Etna. Al momento, l'eruzione non sembra destare preoccupazione per i centri abitati, ma la situazione potrebbe evolvere nelle prossime ore. Le autorità locali invitano alla prudenza e a seguire le indicazioni fornite.

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Consigli per i viaggiatori

Se avete un volo in partenza o in arrivo a Catania nelle prossime ore, è fondamentale controllare lo stato del volo con la compagnia aerea. Molte compagnie stanno offrendo la possibilità di riprogrammare il viaggio senza costi aggiuntivi. Inoltre, è consigliabile tenersi aggiornati attraverso i canali ufficiali dell'aeroporto e delle compagnie aeree.

L'Etna è uno dei vulcani più attivi al mondo e le sue eruzioni sono frequenti. Tuttavia, grazie ai sistemi di monitoraggio avanzati, è possibile gestire al meglio le emergenze e ridurre i disagi per i viaggiatori.