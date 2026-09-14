Scozia Galles e Irlanda del Nord unite per il diritto allautodeterminazione

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Oggi a Cardiff si terrà un incontro storico tra i primi ministri di Scozia, Galles e Irlanda del Nord. Per la prima volta, le tre amministrazioni sono guidate da partiti indipendentisti, e i leader John Swinney (Scozia), Rhun ap Iorwerth (Galles) e Michelle O’Neill (Irlanda del Nord) firmeranno una dichiarazione congiunta per chiedere a Londra il diritto di indire referendum sull’autodeterminazione. Questi referendum potrebbero portare alla separazione dal Regno Unito.

I tre primi ministri discuteranno anche di una maggiore cooperazione in materia di economia, energia e rapporti internazionali. Swinney ha definito lo status quo non sostenibile, e ha aggiunto che il primo ministro britannico Andy Burnham potrebbe passare alla storia come l’ultimo primo ministro del Regno Unito.

L’incontro avviene pochi giorni dopo il sostegno di Donald Trump a un’Irlanda unita, un endorsement che ha riacceso il dibattito sull’unità irlandese e sull’indipendenza scozzese e gallese.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Un fronte comune indipendentista

La riunione di Cardiff rappresenta un momento di svolta per i movimenti indipendentisti delle tre nazioni costitutive del Regno Unito. La dichiarazione congiunta non solo ribadisce il diritto dei popoli scozzese, gallese e nordirlandese di decidere del proprio futuro, ma delinea anche una strategia di cooperazione su temi chiave come la transizione energetica e le relazioni con l’Unione Europea.

Le reazioni di Londra

Il governo britannico non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma fonti di Westminster sottolineano che la questione dell’indipendenza scozzese è stata respinta con un referendum nel 2014. Tuttavia, la Brexit e le recenti turbolenze politiche hanno riacceso le richieste di un nuovo voto. La posizione di Downing Street resta ferma: nessun referendum senza il consenso di Londra.

Il contesto internazionale

Il sostegno di Donald Trump a un’Irlanda unita aggiunge un elemento di complessità geopolitica. Se da un lato gli indipendentisti scozzesi e gallesi guardano con interesse a un possibile appoggio americano, dall’altro il governo britannico teme che l’attenzione internazionale possa rafforzare le spinte secessioniste. L’incontro di Cardiff si preannuncia come un passaggio cruciale per il futuro costituzionale del Regno Unito.