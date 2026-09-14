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Dal centro storico alla Basilica della Madonna di Porto, il raduno dell’Abarth Club Calabria ha unito la passione per i motori alla scoperta del territorio e alla devozione mariana. Benedizione delle auto e consegna del Testimonium del Pellegrino.

Le Abarth fanno tappa a Gimigliano. Domenica 13 settembre il Raduno Abarth Club Calabria e derivate ha portato nel paese numerosi appassionati, lungo un itinerario che da Catanzaro Lido ha raggiunto prima il centro storico e successivamente la Valle di Porto.

Prima tappa nel cuore di Gimigliano, con la sosta delle vetture nel centro storico. Nel suo messaggio di saluto, il sindaco Laura Moschella ha espresso soddisfazione per un’iniziativa capace di valorizzare il territorio e di farne conoscere le bellezze, accogliendo quanti hanno scelto Gimigliano come meta della giornata.

Il raduno è quindi proseguito verso la Basilica-Santuario della Madonna di Porto, dove i partecipanti hanno preso parte alla Santa Messa. Al termine della celebrazione si è svolta la benedizione delle auto e dei partecipanti, affidando alla protezione della Madonna quanti ogni giorno si mettono in viaggio sulle strade.

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La visita ha assunto anche il carattere di un piccolo pellegrinaggio. A ciascun partecipante è stato infatti consegnato il Testimonium del Pellegrino del Santuario. In occasione della Giornata diocesana Pro Avvenire, è stata inoltre donata una copia del quotidiano cattolico Avvenire.

Soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori e, in particolare, dai consiglieri comunali Giuseppe Rotella e Fabio Paonessa, che hanno manifestato gratitudine per l’accoglienza riservata al raduno sia nel centro abitato sia al Santuario.

La presenza dei partecipanti nella Valle di Porto ha richiamato, ancora una volta, il forte legame dei catanzaresi con la Madonna di Porto, una devozione radicata nel tempo che continua a condurre al Santuario persone e famiglie provenienti dal capoluogo e da tutto il territorio.

Una giornata, dunque, nella quale il rombo dei motori ha lasciato spazio anche al silenzio della preghiera: dalla sosta nel centro storico alla benedizione ai piedi della Madonna di Porto, Gimigliano ha accolto le Abarth nel segno dell’ospitalità e della condivisione.