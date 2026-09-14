Trump annuncia un patto energetico tra Ucraina e Russia: stop agli attacchi sulle infrastrutture

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L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Ucraina e Russia avrebbero raggiunto un'intesa informale per evitare attacchi alle rispettive infrastrutture energetiche. La notizia, diffusa tramite il canale @ultimora24, arriva in un momento di forte tensione sui mercati energetici globali.

La dichiarazione di Trump

Secondo quanto riportato, Trump ha affermato: "L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare altrettanto!". Una tregua settoriale che, se confermata, potrebbe ridurre il rischio di escalation nel settore energetico, che già ha subito gravi conseguenze dall'inizio del conflitto.

La risposta di Zelensky

Nelle ultime ore è arrivata anche la posizione ufficiale di Kiev. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato: "Se i partner sono disposti a garantire che la Russia smetta di colpire la nostra rete elettrica, le nostre altre infrastrutture critiche e il flusso di cibo, noi, ovviamente, siamo pronti a garantire una corrispondente cessazione dei nostri attacchi. Ci aspettiamo che i partner forniscano dettagli concreti". Una dichiarazione che conferma la disponibilità ucraina ma subordina l'intesa a garanzie internazionali verificabili, spostando così il dossier sul piano diplomatico.

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Prezzi del diesel e responsabilità del conflitto

Trump ha poi aggiunto che l'aumento del prezzo del diesel a livello mondiale è dovuto principalmente alla guerra tra Russia e Ucraina, e non all'Iran. Questa precisazione assume rilevanza poiché il diesel è una componente cruciale per l'economia globale, influenzando trasporti, agricoltura e industria.

Implicazioni per il mercato energetico

La possibile intesa tra i due Paesi belligeranti potrebbe avere effetti positivi sui prezzi dei carburanti, sebbene gli analisti restino cauti. La guerra ha già causato interruzioni nelle forniture di gas e petrolio, con ripercussioni sui costi energetici in Europa e nel mondo.

Reazioni internazionali

Mentre l'apertura di Zelensky delinea un possibile quadro negoziale, il governo russo non ha ancora commentato ufficialmente le parole di Trump né la proposta ucraina. L'ipotesi di un accordo per proteggere le infrastrutture energetiche rappresenterebbe un passo concreto verso la de-escalation, almeno in un settore strategico.

La comunità internazionale osserva con attenzione, mentre i mercati attendono segnali più chiari sulle effettive intenzioni delle parti coinvolte e sui dettagli che i partner sarebbero chiamati a garantire.