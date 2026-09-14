Israele, il capo di stato maggiore ordina un'inchiesta sul film NAZA: accuse di calunnie e materiale classificato

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Il capo di stato maggiore dell'IDF Eyal Zamir ha ordinato una revisione legale e un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella produzione del film NAZA. La pellicola è accusata di diffondere calunnie e gravi false accuse contro soldati e comandanti israeliani.

Le accuse dell'IDF contro il film NAZA

Secondo quanto riferito, Zamir avrebbe dichiarato che il film distorce deliberatamente la realtà, minando la legittimità dell'esercito e dello Stato di Israele. La produzione avrebbe utilizzato documenti riservati senza le necessarie autorizzazioni, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza delle informazioni e sulla tutela dei militari coinvolti.

Revisione legale e inchiesta interna

La decisione di avviare una revisione legale e un'inchiesta rappresenta un passo formale per accertare come materiale sensibile sia finito nelle mani dei registi. L'obiettivo è verificare eventuali violazioni delle normative sulla sicurezza nazionale e stabilire responsabilità all'interno dell'apparato militare.

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Reazioni e contesto

La vicenda si inserisce in un clima di crescente tensione tra l'IDF e i media, con l'esercito israeliano che ribadisce la necessità di proteggere le proprie operazioni e la reputazione dei suoi membri. Al momento non sono state diffuse dichiarazioni ufficiali da parte dei produttori del film, né è chiaro se la pellicola abbia già ottenuto una distribuzione internazionale.

L'inchiesta dovrà chiarire se vi siano state violazioni della legge e se il materiale utilizzato fosse effettivamente classificato. Nel frattempo, la polemica solleva interrogativi sul delicato equilibrio tra libertà di espressione e sicurezza nazionale in un contesto di conflitto.