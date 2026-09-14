Trasparenza ed enti locali: la vicenda della graduatoria del Comune di Santa Caterina dello Ionio
L’analisi degli atti amministrativi rappresenta uno degli strumenti più importanti attraverso cui i cittadini possono conoscere e valutare l’operato delle istituzioni. Ed è proprio dagli atti pubblici che prende spunto una vicenda che, sul piano politico, merita attenzione.
Nel 2025 il Comune di Santa Caterina dello Ionio ha bandito un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di Istruttore Amministrativo – Area degli Istruttori (ex categoria C1). Alla procedura hanno partecipato oltre 350 candidati.
La graduatoria finale, approvata con determina n. 24 del 1° luglio 2025, ha collocato al primo posto il vincitore Domenico Carioti, mentre al secondo posto è risultato Gregorio Gallello, esponente politico noto anche per il ruolo di segretario provinciale del Partito Democratico.
Il 3 luglio 2026, con deliberazione della Giunta comunale n. 68, il Comune ha quindi approvato lo schema di convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) per consentire l'utilizzo della graduatoria da parte dell'amministrazione ministeriale.
Si tratta, sul piano amministrativo, di una possibilità prevista dall'ordinamento: una graduatoria ancora valida può infatti essere utilizzata, attraverso specifiche procedure e convenzioni, anche da altre amministrazioni per il reclutamento di personale idoneo.
È però proprio la particolarità dei soggetti coinvolti a rendere la vicenda politicamente interessante.
Da una parte c'è una graduatoria formata al termine di una procedura concorsuale pubblica, per la quale si era registrato anche l'interesse della nota trasmissione" Striscia la Notizia"; dall'altra, tra gli idonei che potrebbero beneficiare dello scorrimento, figura il segretario provinciale del principale partito politico che, sul territorio, ha assunto una posizione particolarmente vicina all'amministrazione comunale.
È legittimo che l'opinione pubblica ponga domande sull'opportunità politica di determinate scelte.
La presenza infatti del vertice provinciale del partito tra gli idonei beneficiari dello scorrimento e la nota vicinanza politica con l'amministrazione pongono infatti un tema di opportunità che merita di essere evidenziato.
Alla luce di questa vicenda, diventa inevitabile che alcuni cittadini possano leggere con particolare attenzione anche il comportamento politico del Partito Democratico provinciale, estremo difensore nei confronti dell'Amministrazione comunale di Santa Caterina dello Ionio.
Restano i dati documentali e le decisioni amministrative adottate: elementi sui quali spetta all'opinione pubblica sviluppare la propria libera valutazione.
Diciamo semplicemente che le coincidenze, quando riguardano la politica e la pubblica amministrazione, meritano trasparenza.
Presunzione di innocenza
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione italiana e della normativa vigente in materia di presunzione di innocenza, tutti gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna.
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