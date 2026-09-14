“La Nave Teatro” torna al Politeama di Catanzaro: visite serali speciali per La Notte Piccante

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Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna al Teatro Politeama "Mario Foglietti" di Catanzaro La Nave Teatro, la visita guidata drammatizzata, inserita nel programma de La Notte Piccante. Il nuovo ciclo di appuntamenti è in programma il 18, 19 e 20 settembre, con due turni serali alle 22.30 e alle 00.30, per accompagnare il pubblico alla scoperta del teatro attraverso un’esperienza che intreccia storia, architettura e drammaturgia.

La Nave Teatro, di Giacomo Carbone, con Francesco Gallelli, nasce da un’idea di Settimio Pisano, direttore generale del Teatro Politeama, ed è una produzione dello stesso ente. Un viaggio nel cuore del teatro per scoprire da una prospettiva inedita la storia e le peculiarità architettoniche dell’edificio progettato da Paolo Portoghesi, soffermandosi sulla cura dei dettagli decorativi e sul valore dell’opera nel panorama delle moderne strutture teatrali.

La visita supera la tradizionale dimensione della guida descrittiva per trasformarsi in un vero racconto teatrale. Francesco Gallelli accompagna i visitatori nel ruolo di guida, nocchiero e personaggio immaginario, conducendoli in un percorso nel quale il pubblico diventa viaggiatore e protagonista, fino all’emozionante arrivo sul palcoscenico e all’apertura del sipario sulla platea illuminata. Proprio sul palco sarà possibile scattare e stampare una foto ricordo dell'esperienza, già inclusa nel costo del biglietto.

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Un’occasione speciale per vivere il Politeama in una veste diversa e per riscoprire uno dei luoghi simbolo della città nell’atmosfera di festa della Notte Piccante.

Info:

Durata: circa 45 minuti

Biglietto unico: 10 euro, con foto compresa sul palcoscenico

Date: 18, 19 e 20 settembre

Orari: 22.30 e 00.30

Prenotazioni su LiveTicket tramite il link https://liveticket.it/opera.aspx?Id=694934 o telefonando al numero del botteghino 0961501818 dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.