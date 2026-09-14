Lecce, 27 nuovi poliziotti potenziano controlli e sicurezza nel Salento

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Le nuove unità saranno operative nella Questura e nei Commissariati della provincia per rafforzare prevenzione presenza nelle strade e contrasto alla criminalità

Nuove risorse per la Polizia di Stato nel territorio salentino

La Polizia di Stato a Lecce rafforza il proprio organico con l’arrivo di 27 nuovi agenti e assistenti, assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza alla Questura e ai Commissariati distaccati della provincia.

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Il personale entrerà immediatamente in servizio e contribuirà a potenziare le attività di prevenzione e controllo del territorio, garantendo una presenza più capillare nelle strade, nei quartieri e nelle zone considerate maggiormente sensibili.

L’incremento dell’organico permetterà inoltre di sostenere gli uffici impegnati quotidianamente nella tutela dell’ordine pubblico e nella risposta alle esigenze di sicurezza espresse dalle comunità locali.

Il benvenuto del questore Giampietro Lionetti

I nuovi poliziotti sono stati accolti dal questore di Lecce Giampietro Lionetti durante un incontro organizzato nell’Auditorium del Museo Sigismondo Castromediano.

Nel rivolgersi agli operatori, il questore ha richiamato il valore del lavoro di squadra e l’importanza di mantenere un rapporto costante con i cittadini. La vicinanza alla popolazione rappresenta infatti un elemento centrale nell’attività quotidiana della Polizia di Stato, soprattutto nei territori caratterizzati da esigenze differenti tra capoluogo, località costiere e comuni della provincia.

Le nuove assegnazioni consentiranno di distribuire meglio le risorse disponibili e di rendere ancora più incisiva l’azione degli uffici di pubblica sicurezza.

Più pattuglie contro spaccio e criminalità

I 27 nuovi poliziotti nel Salento saranno coinvolti anche nei controlli straordinari programmati settimanalmente con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Puglia Meridionale.

L’obiettivo è intensificare il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, ai reati predatori e alle altre forme di illegalità che incidono sulla vivibilità dei quartieri. Particolare attenzione sarà riservata alle periferie, ai luoghi di aggregazione giovanile e alle aree nelle quali si registra una maggiore concentrazione di persone.

Il rafforzamento dell’organico potrà tradursi in un numero più elevato di pattuglie, controlli mirati e interventi tempestivi, migliorando la capacità di presidiare contemporaneamente più zone della provincia.

Controlli da Lecce alle principali località della provincia

Nel corso dell’ultima settimana i servizi della Questura di Lecce hanno interessato non soltanto il capoluogo, ma anche Porto Cesareo, Gallipoli e San Cesario di Lecce.

Le verifiche si sono concentrate sui luoghi sensibili, sulle aree commerciali e sugli spazi maggiormente frequentati dai giovani. L’attività ha riguardato anche la prevenzione dei fenomeni legati alla cosiddetta malamovida, con controlli finalizzati a garantire sicurezza senza compromettere la normale fruizione degli spazi pubblici.

Nel capoluogo salentino le pattuglie hanno operato soprattutto nel centro storico di Lecce, in piazza Mazzini, via Leuca, nell’area Ferrovia Casermette, in piazzetta Santa Chiara, a piazzale Carmelo Bene e nel Parco Galateo. La vigilanza ha coinvolto inoltre le zone vicine agli uffici postali e agli esercizi commerciali, considerate rilevanti per la prevenzione di furti e rapine.

Oltre tremila persone identificate in una settimana

Il bilancio degli ultimi servizi restituisce la dimensione dell’attività svolta sul territorio. Complessivamente sono state identificate 3.324 persone e controllati 1.447 veicoli.

A questi numeri si aggiungerà ora il lavoro dei nuovi operatori, destinati a rafforzare la presenza della Polizia di Stato nel territorio salentino. L’inserimento delle 27 unità rappresenta quindi un supporto concreto per migliorare la capacità di prevenzione, ampliare i controlli e rispondere con maggiore efficacia alle necessità di sicurezza della provincia di Lecce.