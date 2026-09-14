Under 17, Catanzaro-Benevento 1-0: Mercurio firma il successo con un gol nel finale. Video

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Catanzaro Under 17, Mercurio firma il successo contro il Benevento

La formazione giallorossa conquista i primi tre punti nel girone C grazie a una prodezza del giovane attaccante entrato dalla panchina

Prima vittoria stagionale per i giovani giallorossi

Il Catanzaro Under 17 supera il Benevento per 1-0 nella seconda giornata del Campionato Under 17 2026-2027, girone C. Al Centro Tecnico Federale di Catanzaro decide una splendida rete di Antonio Mercurio, realizzata al 37° minuto del secondo tempo.

Un successo importante per la squadra allenata da Andrea Milani, che reagisce alla sconfitta subita all’esordio contro l’Empoli e conquista i primi tre punti della stagione. La prestazione dei giallorossi è cresciuta con il passare dei minuti, soprattutto dopo un avvio nel quale il Benevento si era reso più pericoloso.

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Le formazioni di Catanzaro e Benevento

Il Catanzaro parte con il 3-5-2. Tra i pali c’è Mattias Cieli, protetto dal terzetto difensivo formato da Ficetti, Zullo e dal capitano Nigero. A centrocampo agiscono Barbarino, De Lucia, Monterosso, Gambino e Scarfone, mentre Marini e Castagieri compongono la coppia offensiva.

Il Benevento risponde con il 4-3-3. Porcelli difende la porta, con Cimmino, Comotti, Greco e Ferretti sulla linea difensiva. Calabria, Porta e Filiberti occupano la zona centrale del campo, mentre Sorbo, Schettino e Beoggi formano il tridente d’attacco.

Benevento pericoloso nelle prime fasi della partita

L’incontro comincia con il Benevento particolarmente aggressivo. La formazione campana approfitta di alcune difficoltà del Catanzaro nella costruzione dal basso e crea subito una buona opportunità con Schettino.

La più nitida occasione iniziale arriva ancora sui piedi del centravanti giallorosso. Dopo un cross preciso dalla fascia, Schettino colpisce la traversa, facendo correre un serio pericolo alla difesa di casa.

Il Benevento cerca di sfruttare la velocità degli esterni e gli inserimenti dei centrocampisti, mentre il Catanzaro impiega alcuni minuti per trovare le distanze corrette tra i reparti. Superata la fase più complicata, i ragazzi di Milani iniziano però a guadagnare campo e a coinvolgere maggiormente i due attaccanti.

Il Catanzaro cresce e conquista un calcio di rigore

Marini e Castagieri cominciano a dialogare con maggiore continuità. Proprio Edoardo Castagieri si rende protagonista di due opportunità ravvicinate, confermando la crescita della formazione calabrese nella parte conclusiva del primo tempo.

Sulla fascia destra aumenta anche l’incisività di Paolo Barbarino, tra i giocatori più vivaci della partita. Le sue accelerazioni mettono in difficoltà la retroguardia ospite e consentono al Catanzaro di alzare il proprio baricentro.

L’occasione più importante del primo tempo nasce da una penetrazione di Castagieri, fermato irregolarmente all’interno dell’area. L’arbitro assegna il calcio di rigore al Catanzaro, ma Porcelli intuisce la conclusione di De Lucia e mantiene il risultato sullo 0-0.

Le modifiche tattiche di Milani nella ripresa

Nel secondo tempo mister Milani modifica l’impostazione della squadra. Il Catanzaro costruisce maggiormente con una linea a quattro, grazie all’abbassamento di un centrocampista, e concede a Barbarino una posizione più avanzata.

La scelta permette ai giallorossi di aumentare la propria pericolosità sulle corsie laterali. Barbarino sfiora il vantaggio con un tiro di sinistro, mentre De Lucia prova la conclusione dalla distanza senza trovare lo specchio della porta.

Il Benevento non rinuncia ad attaccare e cerca di rendersi pericoloso soprattutto con Sorbo, spostato sulla fascia destra. La difesa calabrese, tuttavia, riesce a contenere meglio le iniziative degli avversari rispetto alla prima parte dell’incontro.

Porcelli tiene in partita il Benevento

Il Catanzaro continua a spingere e costruisce diverse opportunità. Dopo un recupero alto, Mercurio serve Marini, che trova ancora la pronta risposta di Raul Porcelli. Il portiere del Benevento si conferma uno dei migliori in campo, dopo avere già neutralizzato il calcio di rigore nel primo tempo.

Anche Monterosso tenta di sorprendere l’estremo difensore ospite, ma la sua conclusione termina fuori. La pressione della squadra di casa diventa sempre più costante e prepara il terreno per l’episodio decisivo.

La prodezza di Antonio Mercurio decide la sfida

Al 37° minuto della ripresa il Catanzaro trova finalmente il vantaggio. Scarfone serve un pallone centrale ad Antonio Mercurio, che lascia partire una conclusione potente e precisa indirizzata sotto l’incrocio dei pali.

Porcelli prova a intervenire, ma non riesce a fermare il tiro del numero 19. È il gol dell’1-0 del Catanzaro, accolto con entusiasmo dalla panchina e dai sostenitori presenti.

La rete premia la scelta di Milani di affidarsi alle energie dei giocatori subentrati. Mercurio, entrato nel corso della gara, segna così il suo primo gol in campionato e trasforma in successo la superiorità mostrata dai giallorossi durante la ripresa.

Tre punti importanti per il percorso del Catanzaro

Nel finale il Benevento tenta di reagire, ma il Catanzaro difende con ordine il vantaggio. Dopo l’ultimo tentativo della formazione campana, l’arbitro Alessandro Russo della sezione di Cosenza decreta la conclusione dell’incontro.

Il Catanzaro batte il Benevento 1-0 e ottiene una vittoria preziosa per classifica, morale e crescita del gruppo. Dopo le difficoltà iniziali, la squadra di Milani ha mostrato personalità, capacità di adattamento e una buona condizione atletica.

La rete decisiva arrivata dalla panchina rappresenta inoltre un segnale positivo sulla profondità della rosa. Il Catanzaro Under 17 riparte quindi da una prestazione convincente, costruita attraverso la pazienza e concretizzata dalla qualità di Antonio Mercurio.

Il tabellino di Catanzaro Benevento Under 17

Risultato finale: Catanzaro-Benevento 1-0

Marcatore: Antonio Mercurio al 37° del secondo tempo

Competizione: Campionato Nazionale Under 17, girone C

Giornata: seconda giornata

Stagione: 2026-2027

Allenatore del Catanzaro: Andrea Milani

Arbitro: Alessandro Russo della sezione di Cosenza



