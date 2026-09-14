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Casatenovo, 18enne travolto da un autobus dopo scuola: ricoverato in terapia intensiva

Il grave incidente è avvenuto nelle vicinanze dell’Istituto Fumagalli al termine del primo giorno di lezioni

Grave incidente vicino all’Istituto Fumagalli

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Un ragazzo di 18 anni è stato travolto da un autobus a Casatenovo, in provincia di Lecco, poco dopo la conclusione del primo giorno di scuola. Il giovane, studente dell’Istituto Fumagalli, è stato soccorso in condizioni molto gravi e trasferito d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza.

L’incidente si è verificato nel pomeriggio, mentre numerosi studenti si trovavano ancora nelle vicinanze dell’edificio scolastico. Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari, i Vigili del fuoco e i carabinieri.

La prima ricostruzione dell’incidente

Secondo gli elementi raccolti nelle prime ore, ancora sottoposti alle verifiche degli investigatori, il diciottenne avrebbe cercato di raggiungere il pullman che stava ripartendo. Il ragazzo si sarebbe messo a correre e, in prossimità di una curva, sarebbe caduto sull’asfalto, finendo nella traiettoria dell’autobus di linea già in movimento.

L’impatto sarebbe stato particolarmente violento. Il giovane è stato sbalzato a diversi metri di distanza e ha riportato vari traumi, oltre a una profonda ferita a una gamba che avrebbe provocato un’importante perdita di sangue.

Questa ricostruzione resta provvisoria. Saranno gli accertamenti dei carabinieri e le testimonianze delle persone presenti a chiarire con precisione la sequenza dei fatti.

Mobilitati ambulanza automedica ed elisoccorso

La macchina dei soccorsi è stata attivata immediatamente. Sul luogo dell’incidente a Casatenovo sono arrivati gli equipaggi di un’ambulanza e di un’automedica, affiancati dai Vigili del fuoco.

Considerata la gravità delle condizioni dello studente, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, decollato dalla base di Milano. L’area circostante è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere ai sanitari di operare in sicurezza e consentire l’atterraggio del velivolo.

Il diciottenne ha ricevuto le prime cure direttamente sul posto. La grave lesione alla gamba avrebbe reso necessario anche il ricorso a trasfusioni, mentre i sanitari lavoravano per stabilizzarne le condizioni prima del trasferimento.

Il ricovero all’ospedale San Gerardo di Monza

Dopo gli interventi iniziali, lo studente è stato trasportato in elicottero al San Gerardo di Monza, così da ridurre il più possibile i tempi del ricovero. Il giovane è stato affidato ai medici dell’ospedale e ricoverato in terapia intensiva, dove è stato sottoposto agli accertamenti necessari per valutare l’entità dei traumi riportati.

Parenti, amici e compagni di scuola attendono aggiornamenti sulle sue condizioni. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche alcuni docenti e rappresentanti della dirigenza dell’Istituto Fumagalli, profondamente colpiti da quanto accaduto proprio nel giorno della ripresa delle lezioni.

Accertamenti sulla dinamica e sulla traiettoria del bus

I carabinieri dovranno ora ricostruire ogni passaggio dell’incidente, verificando la posizione dello studente, la traiettoria dell’autobus e le condizioni in cui il mezzo aveva iniziato la ripartenza.

Le dichiarazioni dei testimoni presenti e gli eventuali ulteriori elementi raccolti nella zona saranno determinanti per stabilire l’esatta dinamica. Al momento, ogni valutazione sulle responsabilità sarebbe prematura. (immagine archivio)