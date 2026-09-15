Meteo Italia, nuova perturbazione in arrivo: temporali al Nord e maltempo verso il Centro-Sud

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La stabilità atmosferica avrà vita breve. Dopo le piogge su Sicilia e Calabria, da mercoledì 16 settembre una perturbazione atlantica raggiungerà il Nord Italia, per poi estendersi al Centro e alle regioni meridionali durante il fine settimana

Il quadro meteorologico sull’Italia è destinato a cambiare nel corso dei prossimi giorni. L’anticiclone delle Azzorre garantirà inizialmente condizioni abbastanza stabili su buona parte del Paese, ma non riuscirà a consolidarsi sul Mediterraneo.

Già da mercoledì 16 settembre una nuova perturbazione atlantica raggiungerà le regioni settentrionali, portando piogge e temporali dalle Alpi verso la Pianura Padana. Successivamente il maltempo si sposterà prima al Centro e poi al Sud.

Martedì con piogge e temporali su Sicilia e Calabria

La giornata di martedì sarà caratterizzata da condizioni generalmente soleggiate al Nord e sulle regioni centrali. Qualche addensamento nuvoloso potrà interessare le Alpi, le Prealpi e le aree interne appenniniche, senza fenomeni particolarmente rilevanti.

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La situazione sarà più instabile al Sud, dove un’area depressionaria sul Mar Ionio favorirà la formazione di rovesci e temporali. Le precipitazioni interesseranno soprattutto Sicilia, Calabria e Basilicata, con possibili fenomeni anche sui rilievi della Puglia, nel Salento e nel Cilento.

Previsioni meteo al Nord

L’alta pressione manterrà condizioni prevalentemente stabili su tutte le regioni settentrionali. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso durante la mattinata, mentre nel pomeriggio si potrà osservare un aumento della nuvolosità lungo l’arco alpino e prealpino.

Sul resto del Nord il sole continuerà a prevalere. I venti soffieranno generalmente dai quadranti settentrionali.

Le temperature massime saranno comprese tra 26 e 29 gradi, senza valori superiori ai 30 gradi nelle principali città.

Previsioni meteo al Centro e in Sardegna

Anche le regioni centrali e la Sardegna resteranno protette dall’alta pressione. La giornata inizierà con cielo sereno o poco nuvoloso, mentre nelle ore pomeridiane potranno formarsi alcuni addensamenti sulle zone montuose.

Non sono previste precipitazioni significative. La serata trascorrerà con tempo stabile e venti prevalentemente settentrionali.

Le temperature massime oscilleranno tra 25 e 30 gradi.

Previsioni meteo al Sud e in Sicilia

Il tempo sarà più variabile sulle regioni meridionali a causa della presenza di una circolazione depressionaria sullo Ionio.

Nel corso della giornata sono attesi rovesci e temporali su Sicilia, Calabria, Basilicata, rilievi pugliesi, Salento e Cilento. Sul resto del Mezzogiorno prevarranno nubi irregolari alternate a schiarite.

Il Mar Ionio risulterà mosso, mentre gli altri bacini saranno generalmente poco mossi. Le temperature massime saranno comprese tra i 22 gradi di Potenza e i 31 gradi di Napoli.

Mercoledì 16 settembre arriva la perturbazione al Nord

La giornata di mercoledì 16 settembre segnerà l’inizio di una nuova fase meteorologica. Una saccatura proveniente dal Nord Europa si avvicinerà al Mediterraneo, accompagnando una perturbazione di origine atlantica verso l’Italia.

La mattinata sarà ancora abbastanza stabile, anche se al Nord aumenteranno progressivamente le nubi. Dal pomeriggio il tempo peggiorerà lungo l’arco alpino e prealpino, con piogge e temporali in successiva estensione verso l’alta Pianura Padana.

Tra la serata e la notte i fenomeni potranno raggiungere altre zone del Settentrione. Localmente non sono esclusi temporali intensi, accompagnati da raffiche di vento e precipitazioni abbondanti in poco tempo.

Sulle regioni centrali e meridionali il tempo rimarrà inizialmente più stabile, fatta eccezione per una residua variabilità all’estremo Sud.

Giovedì 17 settembre maltempo al Centro-Nord

La fase più instabile al Centro-Nord è prevista per giovedì 17 settembre. La perturbazione attraverserà gran parte delle regioni settentrionali, portando nuvolosità diffusa, piogge irregolari e temporali.

Il peggioramento coinvolgerà gradualmente anche alcune zone del Centro, soprattutto i settori tirrenici e le aree appenniniche. Le temperature inizieranno a diminuire nelle località raggiunte dalle precipitazioni.

Tra venerdì e sabato il maltempo si sposta verso Sud

Tra venerdì 18 e sabato 19 settembre l’instabilità tenderà a trasferirsi verso le regioni del Centro-Sud. La possibile formazione di un vortice depressionario potrebbe favorire piogge sparse e temporali, inizialmente sulle regioni centrali e successivamente sul Mezzogiorno.

Durante la giornata di sabato i fenomeni potranno interessare soprattutto il Sud Italia, la Sicilia e parte del versante adriatico. Il quadro rimane ancora da definire nei dettagli, poiché la posizione del vortice determinerà la distribuzione e l’intensità delle precipitazioni.

Domenica migliora al Nord ma resta instabile al Sud

Nel corso di domenica l’anticiclone delle Azzorre dovrebbe tornare ad avvicinarsi alle regioni settentrionali, favorendo un progressivo miglioramento del tempo.

Al Nord sono attese schiarite sempre più ampie, mentre il Sud potrebbe rimanere esposto a piogge e temporali a causa della persistenza della circolazione depressionaria. Una certa variabilità potrà interessare anche parte del Centro.

Temperature in aumento ma senza il ritorno del grande caldo

Prima dell’arrivo della perturbazione le temperature registreranno un moderato aumento, favorito dalle condizioni più soleggiate. Tuttavia, non è previsto il ritorno del caldo intenso che ha caratterizzato alcune fasi dell’estate.

I valori potranno portarsi leggermente sopra la media stagionale, ma le massime resteranno generalmente comprese tra 30 e 31 gradi nelle località più calde.

L’anticiclone delle Azzorre, di origine oceanica, non avrà infatti la forza necessaria per determinare una nuova e duratura ondata di calore sul Mediterraneo.

Calo termico dalla seconda parte della settimana

Con il passaggio della perturbazione è previsto un nuovo calo delle temperature. La diminuzione inizierà al Nord e al Centro, per poi raggiungere le regioni meridionali entro il fine settimana.

Dopo la breve parentesi più mite, il quadro termico tornerà quindi su valori maggiormente in linea con la seconda metà di settembre. L’estate potrà ancora concedere giornate piacevoli e soleggiate, ma senza eccessi e con fasi instabili sempre più frequenti.