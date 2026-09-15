Fregata russa lancia razzi di segnalazione contro elicottero danese nel Mar Baltico

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Un episodio di tensione ha scosso le acque internazionali del Mar Baltico. Una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione in direzione di un elicottero dell'aeronautica danese impegnato in una missione di routine. L'evento si è verificato al largo di Gedser, nel sud della Danimarca, in acque internazionali. Secondo quanto riferito, uno dei razzi è passato molto vicino al velivolo, senza però causare danni o feriti all'equipaggio.

La reazione di Copenaghen

Il governo danese ha immediatamente condannato l'accaduto, definendolo inaccettabile e sconsiderato. La gravità della situazione ha portato le autorità di Copenaghen a convocare l'ambasciatore russo per chiedere spiegazioni. L'episodio riaccende le preoccupazioni per la sicurezza nel Baltico, una regione già teatro di numerose tensioni tra Russia e paesi della NATO.

Un episodio che riaccende le tensioni

L'incidente arriva in un momento di particolare frizione tra Mosca e l'Alleanza Atlantica. Simili azioni aggressive da parte di unità russe sono state segnalate più volte negli ultimi anni, ma raramente hanno coinvolto direttamente un velivolo danese. La Danimarca, membro della NATO, partecipa attivamente alle operazioni di sorveglianza nello spazio aereo e marittimo del Nord Europa.

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Le possibili conseguenze

La convocazione dell'ambasciatore rappresenta una misura formale di protesta, ma non è escluso che il governo danese possa adottare ulteriori misure diplomatiche. L'accaduto potrebbe essere discusso in sede NATO, dove i paesi membri potrebbero sollevare la questione della crescente assertività russa nella regione baltica. L'episodio, sebbene non abbia provocato vittime, evidenzia i rischi di un'escalation involontaria in un'area strategicamente sensibile.

Il contesto internazionale

Il Mar Baltico è da tempo un punto caldo nelle relazioni tra Russia e Occidente. Dopo l'adesione di Finlandia e Svezia alla NATO, il confine marittimo tra l'Alleanza e la Russia si è esteso in modo significativo, aumentando le occasioni di contatto ravvicinato. Gli esperti sottolineano la necessità di canali di comunicazione efficaci per prevenire incidenti che potrebbero degenerare in crisi più gravi.