Lettera aperta dei pendolari della Catanzaro-Soveria Mannelli

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Chiediamo certezze sui tempi della riapertura

Siamo un nutrito gruppo di pendolari che quotidianamente utilizza la linea ferroviaria tra Catanzaro e Soveria Mannelli e desideriamo rivolgere un appello a Ferrovie della Calabria e alle istituzioni interessate.

Lo facciamo senza spirito polemico, nella consapevolezza dell’importanza dei lavori di ammodernamento e messa in sicurezza che stanno interessando una linea fondamentale per il nostro territorio.

Sappiamo che investire sulla ferrovia significa investire sul futuro delle nostre comunità e, proprio per questo, abbiamo affrontato in questi mesi disagi e cambiamenti confidando nel completamento degli interventi.

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Negli ultimi mesi il servizio era stato parzialmente riattivato tra Madonna di Porto e Catanzaro, offrendo un importante collegamento soprattutto a quanti ogni giorno devono raggiungere il capoluogo.

Successivamente anche questa tratta è stata nuovamente interrotta per consentire lo svolgimento dei cantieri nell’area di Lenza, a Gagliano.

Nel corso dell’incontro svoltosi a luglio a Scigliano tra i vertici di Ferrovie della Calabria e i sindaci del Savuto e del Reventino era stata indicata la prospettiva della riapertura della tratta Soveria Mannelli-Catanzaro entro settembre, anche in considerazione della ripresa delle attività scolastiche e universitarie.

Settembre è arrivato e le scuole stanno ripartendo.

Per questo sentiamo oggi la necessità, con molta semplicità, di chiedere un aggiornamento sui lavori e soprattutto sui tempi della riapertura.

Per un pendolare conoscere una data non è un dettaglio.

Significa poter organizzare il lavoro, gli orari scolastici dei figli, gli spostamenti verso l’università, gli appuntamenti e la vita quotidiana.

L’incertezza, soprattutto quando si prolunga nel tempo, finisce inevitabilmente per aumentare i disagi.

Non chiediamo di accelerare interventi a discapito della sicurezza, che deve rimanere la priorità assoluta.

Chiediamo piuttosto di essere informati e accompagnati in questa fase, magari attraverso aggiornamenti periodici sullo stato dei cantieri e sul cronoprogramma previsto.

Crediamo molto nel valore di questa ferrovia.

La Catanzaro-Soveria Mannelli, e più complessivamente la Catanzaro-Cosenza, non rappresenta soltanto un mezzo di trasporto: unisce il capoluogo alle aree interne e permette a tante comunità di non sentirsi isolate.

Parliamo spesso della necessità di contrastare lo spopolamento e di creare condizioni perché giovani e famiglie possano continuare a vivere nei nostri paesi.

Anche una ferrovia efficiente, moderna e affidabile contribuisce concretamente a questo obiettivo.

Per questo guardiamo con fiducia agli investimenti e ai lavori in corso.

Allo stesso tempo, chiediamo a Ferrovie della Calabria e alle istituzioni competenti di comunicarci quando potremo tornare a salire sui nostri treni.

È una richiesta semplice, che nasce dall’esperienza quotidiana di tanti studenti, lavoratori e cittadini.

Con spirito di collaborazione e con la speranza di ricevere presto notizie positive.