Stalettì, auto ribaltata sulla SP 122 nella notte: conducente ferito

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Incidente nelle prime ore della mattinata lungo la strada provinciale nel Catanzarese Il guidatore è stato soccorso dal personale sanitario e trasferito in ospedale

L’incidente sulla strada provinciale

Un incidente stradale a Stalettì si è verificato intorno alle 4 lungo la SP 122. Una Ford Focus, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita dal controllo del conducente e si è ribaltata sulla carreggiata.

All’interno dell’automobile si trovava soltanto il guidatore. L’uomo è stato raggiunto dal personale sanitario del 118, che gli ha prestato le prime cure e ne ha disposto il trasferimento in ospedale per gli accertamenti necessari. Al momento non sono state diffuse informazioni precise sulle sue condizioni.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Sul luogo dell’incidente è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, proveniente dal Distaccamento di Soverato.

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Le operazioni sono state concentrate sulla messa in sicurezza della Ford Focus e dell’intera area interessata dal ribaltamento, così da eliminare eventuali pericoli e consentire il ripristino delle normali condizioni di sicurezza lungo la provinciale.

Presenti anche i Carabinieri, incaricati di effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Il soccorso stradale ha invece provveduto alle operazioni necessarie per la rimozione del veicolo.

Le cause sono ancora da accertare

Tra le prime ipotesi prese in considerazione figura quella di un possibile colpo di sonno, ma si tratta di una circostanza che dovrà essere verificata dagli organi competenti. Non si escludono quindi altre cause che potrebbero aver determinato la perdita di controllo dell’automobile.

Gli accertamenti dovranno chiarire la dinamica dell’incidente sulla SP 122 e stabilire che cosa sia accaduto nei momenti immediatamente precedenti al ribaltamento.

I rischi della guida nelle ore notturne

L’episodio richiama l’attenzione sui pericoli legati alla guida durante la notte e nelle prime ore del mattino, quando stanchezza e riduzione della concentrazione possono rallentare i tempi di reazione.

Nel caso avvenuto a Stalettì, tuttavia, ogni valutazione definitiva resta affidata ai rilievi e agli approfondimenti condotti dalle autorità intervenute.