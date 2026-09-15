Lituania, caccia NATO abbattono drone nello spazio aereo

Un drone ha violato lo spazio aereo della Lituania nella serata di oggi, scatenando una pronta reazione delle forze aeree della NATO. Secondo quanto dichiarato dal presidente lituano Gitanas Nausėda, i caccia della NATO in servizio di pattugliamento hanno intercettato e abbattuto il velivolo senza pilota.
Violazione dello spazio aereo lituano
L'episodio rappresenta un ulteriore segnale di tensione nell'area del Baltico, dove negli ultimi anni si sono verificati diversi casi di intrusione di droni provenienti dalla vicina Bielorussia o dall'exclave russa di Kaliningrad. La Lituania, membro dell'Alleanza Atlantica dal 2004, ospita una missione di pattugliamento aereo della NATO che garantisce la difesa dello spazio aereo dei Paesi baltici.
La dichiarazione del presidente Nausėda
Il presidente Nausėda ha comunicato l'abbattimento attraverso un messaggio diffuso sui canali ufficiali, precisando che l'operazione è stata condotta in conformità con le procedure di difesa aerea. Non è stato specificato il tipo di drone né la sua provenienza, ma l'incidente riaccende i riflettori sulla sicurezza dello spazio aereo nell'Europa orientale.
Contesto e reazioni internazionali
La NATO non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale sull'accaduto, ma fonti militari confermano che l'allerta rimane alta. L'episodio segue altre violazioni simili registrate negli scorsi mesi, che avevano già portato a un rafforzamento delle difese aeree nella regione. Le autorità lituane stanno indagando per accertare l'origine del drone e le sue intenzioni.
Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?
Iscriviti ai nostri canali ufficiali:
Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.