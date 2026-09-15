Dazio UE sui mini pacchi extra UE importazioni in calo del 39 percento
L'introduzione del dazio UE sui mini pacchi extra UE sta producendo effetti immediati e misurabili sul commercio internazionale di piccoli colli. Secondo i dati diffusi nelle ultime ore, tra luglio e agosto le importazioni di pacchetti provenienti da Paesi terzi hanno registrato un calo del 39 percento rispetto al bimestre precedente, un'arretramento che segna una inversione di tendenza netta dopo anni di crescita costante.
Un freno improvviso agli acquisti online dall'estero
Il fenomeno riguarda in particolare i piccoli acquisti effettuati su piattaforme di e-commerce internazionali, spesso caratterizzati da valori dichiarati molto bassi e da spedizioni economiche. Il dazio UE sui mini pacchi ha di fatto modificato la convenienza economica di queste operazioni, scoraggiando una parte dei consumatori europei dall'effettuare ordini oltreconfine.
Il calo non è uniforme sul territorio dell'Unione: in Francia gli arrivi dalla Cina sono diminuiti del 30-40 percento, un dato che conferma come i flussi commerciali con il gigante asiatico siano i più esposti agli effetti della nuova misura.
Il gettito per le casse europee
Nonostante la contrazione dei volumi, la misura ha già prodotto un gettito significativo per le casse dell'Unione Europea, quantificabile in circa 83 milioni di euro. Una cifra che testimonia come il numero di pacchi tassati resti comunque elevato e come il nuovo sistema di riscossione stia funzionando sul piano operativo.
Resta da capire se il calo delle importazioni di mini pacchi sia un effetto temporaneo, legato all'adattamento di consumatori e venditori alle nuove regole, oppure l'inizio di una trasformazione strutturale del commercio elettronico transfrontaliero.
Prospettive per il commercio elettronico
Gli operatori del settore osservano con attenzione l'evoluzione dei prossimi mesi. Se da un lato il dazio sui pacchi extra UE protegge il mercato interno e le casse pubbliche, dall'altro potrebbe spingere alcuni venditori a riorganizzare le proprie catene logistiche, aprendo magazzini in Europa o modificando le modalità di spedizione per restare competitivi.
Per i consumatori, l'effetto più immediato è un aumento dei costi finali su una fetta rilevante degli acquisti online a basso prezzo, con possibili ricadute sulle abitudini di spesa delle famiglie europee.
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