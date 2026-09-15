Hyrox si scusa e cambia regole dopo l'incidente di Pechino

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La competizione di fitness Hyrox è finita al centro di una bufera mediatica dopo quanto accaduto sabato scorso a Pechino. Durante una gara, l'atleta australiana Joanna Wietrzyk ha vinto nonostante abbia avuto un episodio di incontinenza fecale, utilizzando poi attrezzi condivisi con altri concorrenti. La notizia ha rapidamente fatto il giro del web, sollevando interrogativi su protocolli igienici e gestione degli imprevisti nelle competizioni sportive.

L'accaduto e le scuse degli organizzatori

Secondo quanto ricostruito, la Wietrzyk stava disputando una delle prove previste dal format Hyrox quando è incorsa in un problema intestinale improvviso. Nonostante ciò, ha portato a termine la gara e ha poi utilizzato le attrezzature comuni, come slitte e pesi, che sono state toccate anche dagli altri atleti. L'episodio ha generato non poche polemiche tra i partecipanti e il pubblico, che hanno criticato la mancanza di un intervento immediato da parte dello staff.

Hyrox, attraverso un comunicato ufficiale, ha espresso le sue scuse per quanto accaduto, definendo l'incidente 'spiacevole e inaccettabile'. L'organizzazione ha inoltre annunciato una modifica immediata del regolamento per prevenire situazioni simili in futuro, introducendo procedure più rigorose di sanificazione e una maggiore attenzione alle condizioni di salute degli atleti.

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Le nuove regole e le reazioni

Tra le misure adottate, sembra che verranno predisposti kit di pulizia rapida e che lo staff sarà formato per gestire evenienze simili con tempestività. Inoltre, si valuta l'introduzione di una pausa obbligatoria per consentire la pulizia degli attrezzi in caso di incidenti. La decisione ha diviso l'opinione pubblica: c'è chi plaude alla prontezza dell'organizzazione e chi invece ritiene che si sarebbe dovuto intervenire prima.

La vicenda ha anche riacceso il dibattito sulla gestione delle emergenze fisiologiche nello sport, un tema spesso tabù ma che riguarda molti atleti, soprattutto nelle discipline di endurance. Hyrox ha ribadito il suo impegno per garantire un ambiente sicuro e igienico a tutti i partecipanti, annunciando che ulteriori dettagli sulle nuove linee guida saranno resi noti nelle prossime settimane.

Chi è Joanna Wietrzyk

Joanna Wietrzyk è un'atleta australiana nota nel circuito delle competizioni di fitness. La sua vittoria, seppur macchiata dall'incidente, resta un risultato sportivo di rilievo, ma l'episodio ha offuscato i festeggiamenti. La stessa atleta non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sull'accaduto, mentre sui social sono apparsi numerosi commenti sia di solidarietà che di critica.