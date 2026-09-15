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Notte Piccante 2026 a Catanzaro: divieti, strade chiuse e percorsi per i residenti

Le prime limitazioni scatteranno mercoledì 16 settembre per consentire l’allestimento della manifestazione nel centro storico

In vista della Notte Piccante 2026, in programma da venerdì 18 a domenica 20 settembre, il Comando di Polizia Locale di Catanzaro ha predisposto un piano straordinario per disciplinare la viabilità e garantire lo svolgimento in sicurezza degli eventi.

L’ordinanza introduce divieti di sosta, chiusure al traffico e modifiche alla circolazione nel centro storico. Alcuni provvedimenti entreranno in vigore già da mercoledì 16 settembre, così da permettere l’allestimento delle strutture necessarie alla manifestazione.

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Divieti di sosta da mercoledì 16 settembre

Dalle ore 20:00 di mercoledì 16 settembre fino alla conclusione della manifestazione, prevista indicativamente per le ore 2:00 di lunedì 21 settembre, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli nelle seguenti aree:

Corso Giuseppe Mazzini , sul margine destro della carreggiata secondo il senso di marcia, lato istituto di credito, dal civico 158, di fronte a Piazzetta Libertà, fino a Piazza Bernardino Grimaldi;

, sul margine destro della carreggiata secondo il senso di marcia, lato istituto di credito, dal civico 158, di fronte a Piazzetta Libertà, fino a Piazza Bernardino Grimaldi; Corso Giuseppe Mazzini , sul margine destro della carreggiata, lato Giardini Green, da Piazza Bernardino Grimaldi alla Basilica dell’Immacolata;

, sul margine destro della carreggiata, lato Giardini Green, da Piazza Bernardino Grimaldi alla Basilica dell’Immacolata; Piazza Basilica Immacolata , nell’intera area e in tutti gli spazi destinati alla sosta;

, nell’intera area e in tutti gli spazi destinati alla sosta; Corso Giuseppe Mazzini , sul margine sinistro della carreggiata, dal civico 61, di fronte alle Poste, fino all’incrocio con Via San Nicola, lato Scuola Galluppi;

, sul margine sinistro della carreggiata, dal civico 61, di fronte alle Poste, fino all’incrocio con Via San Nicola, lato Scuola Galluppi; Piazza Giuseppe Garibaldi , nell’area riservata al carico e scarico delle merci sul margine sinistro;

, nell’area riservata al carico e scarico delle merci sul margine sinistro; Via Giovanni Jannoni, nel tratto compreso tra Via Italia, in prossimità del Teatro Politeama, e Piazzale Trieste.

Queste limitazioni sono necessarie per consentire il montaggio delle strutture e la predisposizione degli spazi destinati agli appuntamenti della Notte Piccante.

Le disposizioni previste per giovedì 17 settembre

Nella giornata di giovedì 17 settembre saranno introdotti ulteriori divieti di sosta con rimozione.

Dalle ore 9:00 fino al termine della manifestazione il provvedimento interesserà:

Via San Nicola , per i primi 20 metri sul margine destro della carreggiata secondo il senso di marcia;

, per i primi 20 metri sul margine destro della carreggiata secondo il senso di marcia; Piazza Le Pera, nell’area compresa tra il civico 8, in prossimità del bar, e il civico 9.

Dalle ore 14:00, inoltre, il divieto di sosta con rimozione sarà esteso a Piazza Bernardino Grimaldi.

Divieti di sosta dal 18 al 20 settembre

Nelle giornate di venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 settembre, dalle ore 14:00 fino alla conclusione degli eventi programmati quotidianamente, sarà vietato sostare su entrambi i lati delle seguenti strade e piazze:

Corso Giuseppe Mazzini , da Piazza Roma, zona Funicolare, fino a Piazza Giacomo Matteotti, zona Cavatore;

, da Piazza Roma, zona Funicolare, fino a Piazza Giacomo Matteotti, zona Cavatore; Piazza Roma ;

; Piazza Le Pera ;

; Via Cavour ;

; Piazza Serravalle , nel tratto compreso tra Corso Mazzini e la Banca d’Italia;

, nel tratto compreso tra Corso Mazzini e la Banca d’Italia; Via Spasari , dall’incrocio con Corso Mazzini fino a Via Raffaelli;

, dall’incrocio con Corso Mazzini fino a Via Raffaelli; Via Poerio , nel tratto tra Piazza Matteotti e Discesa Poerio;

, nel tratto tra Piazza Matteotti e Discesa Poerio; Piazza Giuseppe Garibaldi, nell’intera area.

I veicoli lasciati nelle zone interessate potranno essere rimossi. Per questo motivo, cittadini e visitatori sono invitati a verificare attentamente la segnaletica temporanea prima di parcheggiare.

Parcheggi riservati alle persone con disabilità

Nei giorni 18, 19 e 20 settembre, dalle ore 14:00 fino al termine degli appuntamenti quotidiani, il tratto di Via Poerio compreso tra Piazza Giacomo Matteotti e Discesa Poerio sarà destinato alla sosta dei veicoli che trasportano persone con disabilità.

Gli stalli potranno essere utilizzati esclusivamente dai mezzi muniti di contrassegno per persone con disabilità in corso di validità.

Strade chiuse al traffico durante la manifestazione

Le principali chiusure alla circolazione saranno applicate da venerdì 18 a domenica 20 settembre.

Dalle ore 14:00 fino al termine degli eventi sarà vietato il transito su Corso Mazzini, nel tratto compreso tra Piazza Cavour, nei pressi della Questura, e Piazza Giuseppe Garibaldi, zona San Giovanni.

A partire dalle ore 16:30, la chiusura sarà estesa alle seguenti strade:

Corso Mazzini , da Via Francesco De Seta, zona Bellavista, fino a Piazza Cavour;

, da Via Francesco De Seta, zona Bellavista, fino a Piazza Cavour; Piazza Le Pera ;

; Via Eroi ;

; Vico I Piazza Roma ;

; Via Giovanni Jannoni ;

; Via Cavour ;

; Via Italia ;

; Via Montecorvino ;

; Via Poerio ;

; Via Monaco ;

; Via Ciaccio ;

; Via Raffaelli ;

; Via Sensales ;

; Via Carlo Gironda Veraldi ;

; Via Spasari ;

; Via San Nicola ;

; Via Casalinuovo ;

; Via Settembrini.

Le limitazioni resteranno operative fino alla conclusione degli eventi previsti in ciascuna giornata.

Come potranno accedere i residenti del centro storico

L’ordinanza individua alcuni itinerari che consentiranno ai residenti del centro storico di Catanzaro di raggiungere le proprie abitazioni durante le chiusure.

Il primo percorso di accesso sarà:

Piazza Giacomo Matteotti, Via Poerio, Discesa Poerio, Via De Grazia e Via XX Settembre.

Il secondo itinerario disponibile sarà:

Via Nuova, Via Francesco De Seta, zona Bellavista, Corso Mazzini nel solo tratto compreso tra Bellavista e la Funicolare, Piazza Marconi, Via Santa Barbara e Via San Francesco di Paola.

Gli accessi potrebbero comunque essere regolati dagli agenti presenti sul posto in relazione all’afflusso di pubblico e alle esigenze di sicurezza.

Percorso di uscita per necessità e urgenze

In caso di necessità o urgenza, i residenti che devono lasciare il centro storico potranno seguire questo percorso:

Via XX Settembre, Scesa San Rocchello, corsia riservata agli autobus di Piazza Roma, Piazza Marconi, Via Santa Barbara e Via San Francesco di Paola, con uscita da Corso Mazzini attraverso Discesa Porta di Mare.

Le modifiche alla circolazione nelle zone vicine

Durante gli eventi saranno adottate anche alcune misure per gestire il traffico nelle aree limitrofe al centro storico.

I veicoli provenienti dalla Rotatoria B non potranno proseguire in direzione sud verso Via Milelli.

Qualora si formassero rallentamenti lungo Via Acri, la Polizia Locale potrà chiudere temporaneamente la rampa di Via Pelaggi, che conduce verso l’area dell’Ospedale vecchio.

In presenza di un consistente afflusso pedonale in Piazza Matteotti, il traffico proveniente da Via Indipendenza potrà essere deviato lungo Via Antonio Turco e sul Ponte Bisantis.

L’invito agli automobilisti

La Notte Piccante di Catanzaro richiamerà nel centro storico un numero elevato di persone. Il piano della viabilità è stato predisposto per limitare i rischi nelle aree maggiormente frequentate e agevolare l’organizzazione degli spettacoli e delle iniziative.

Automobilisti e residenti sono invitati a programmare in anticipo gli spostamenti, utilizzare itinerari alternativi e rispettare la segnaletica temporanea. Nei giorni della manifestazione potranno inoltre essere introdotte ulteriori variazioni in base alle condizioni del traffico, all’affluenza del pubblico e alle indicazioni impartite sul posto dalla Polizia Locale.