Vecchioni a giudizio per diffamazione contro Geronimo La Russa

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Il tribunale di Firenze ha disposto il rinvio a giudizio del cantautore Roberto Vecchioni per diffamazione aggravata ai danni di Geronimo La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa. La decisione arriva al termine delle indagini preliminari, aprendo un nuovo capitolo giudiziario legato a dichiarazioni risalenti al 2023.

Le dichiarazioni incriminate

Secondo quanto ricostruito, l'artista avrebbe raccontato in pubblico un episodio di furto avvenuto nel 1997 nella sua abitazione, menzionando esplicitamente un ragazzo di nome Geronimo. Le parole sarebbero state pronunciate durante il festival La Gaberiana, evento che ha come finalità quella di perpetuare la memoria del cantautore Giorgio Gaber. Da qui la querela presentata da La Russa.

L'archiviazione della denuncia originaria

La posizione di Geronimo La Russa era già stata archiviata in passato per l'infondatezza della denuncia da lui presentata in relazione al medesimo episodio. Tuttavia, il procedimento per diffamazione aggravata è scaturito dalle successive dichiarazioni di Vecchioni, ritenute lesive dell'immagine del querelante.

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Le possibili implicazioni

Il rinvio a giudizio non implica una condanna, ma apre una nuova fase processuale che potrebbe protrarsi per mesi. La vicenda riporta l'attenzione sui confini tra libertà di espressione e tutela della reputazione, soprattutto quando a parlare sono personaggi pubblici. Vecchioni, noto cantautore e scrittore, dovrà ora difendersi dall'accusa di aver diffamato un privato cittadino, sebbene legato a una figura istituzionale di primo piano.

Il processo si svolgerà a Firenze, competente per territorio in quanto luogo in cui sono state rese le dichiarazioni. Non è ancora stata fissata la data della prima udienza.

Presunzione di innocenza

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione italiana e della normativa vigente in materia di presunzione di innocenza, tutti gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna.