Nuoto acque libere Sardegna: sabato c'è la Coppa del Mondo paralimpica ad Alghero

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Il mare di Alghero diventa il centro della scena internazionale grazie alla spinta propulsiva del Progetto AlbatroSS. L'associazione turritana, guidata dallo psicologo dello sport Manolo Cattari, è il motore operativo della 4^ edizione della World Para Swimming Open Water Cup, l'unica tappa del circuito mondiale di fondo paralimpico che approderà alla spiaggia del Lido San Giovanni sabato 19 settembre 2026.

Questa realtà locale ha curato l'architettura logistica e l'accoglienza di un evento prestigioso che, ospitando in contemporanea la finale del Campionato Italiano Assoluto FINP e il circuito FISDIR, porterà in Sardegna i migliori atleti del panorama azzurro e straniero. La sfida organizzativa è sostenuta con forza dalla Regione Autonoma della Sardegna, impegnata a trasformare l'isola in un modello di turismo accessibile e integrazione sociale.

Per presentare i dettagli della macchina organizzativa, i promotori della manifestazione e le istituzioni incontreranno i media venerdì 18 settembre alle ore 10:30 presso Porta a Terra (Piazza Porta a Terra 1, Alghero).

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Alla conferenza stampa interverranno il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, la presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale Carla Fundoni, il vicepresidente della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico Ninni Gandino, il presidente del CIP Sardegna Claudio Secci, il presidente della FIN Sardegna Danilo Russu, la delegata regionale FINP Silvia Fioravanti e il presidente del sodalizio ospitante Manolo Cattari.

In acqua c'è grande attesa per i fuoriclasse stranieri e per la selezione azzurra, reduce dai recenti successi agli Europei in vasca di Kocaeli. Tra le corsie naturali del Lido San Giovanni gareggeranno i vincitori della scorsa edizione e i principali esponenti del movimento isolano, pronti a confrontarsi in una mattinata di alto livello tecnico.

La gestione dei campi gara è coordinata in sinergia con la Delegazione FINP Sardegna e la FIN Sardegna, mentre il Comune di Alghero e l'agenzia Sport Solutions supportano il Progetto AlbatroSS per garantire la sicurezza e l'accessibilità delle spiagge, promuovendo un'offerta turistica capace di valorizzare le competenze del territorio.

Turismo sportivo accessibile

Tra offerta e opportunità

Inclusione, accoglienza, valore per il territorio

CONVEGNO

GIOVEDI’ 17 settembre 2026 h. 09:00

Aula magna Istituto di istruzione superiore Angelo Roth - via Diez – ALGHERO

Abbinare la tradizionale accoglienza turistica a servizi specializzati e attività sportive dedicate a chi convive con una disabilità. È questo il focus del convegno "Turismo Sportivo Accessibile: Tra offerta e opportunità", in programma giovedì 17 settembre, dalle ore 09:00, nell'Aula Magna dell'Istituto di Istruzione Superiore Angelo Roth di Alghero. La manifestazione fotografa una precisa scelta strategica della città, intenzionata a strutturare una rete di accoglienza per le persone con esigenze specifiche e per i loro nuclei familiari.

Il programma, coordinato dal presidente AlbatroSS Manolo Cattari, prevede una prima sessione di impronta formativa. Esperti del settore e docenti universitari illustreranno le evidenze scientifiche legate alle attività motorie adattate.

Saliranno in cattedra Francesca Serra (World4All), Rossana Podda (Assessorato al Turismo), Matteo Vandoni e Marco Del Bianco (dell'Ateneo di Pavia), Lucia Cugusi (dell'Ateneo di Sassari), Luca Porcu (Ambulatorio Nursing) e il consulente Sandro Usai.

Il confronto si sposterà poi sul piano della realtà locale con il dibattito "Il territorio pronto ad accogliere". Questa seconda striscia di interventi punta a connettere le buone pratiche già attive ad Alghero, gettando le basi per un'offerta turistica integrata.

Intorno al tavolo siederanno l'assessora comunale Maria Grazia Salaris e i delegati di diverse sigle sociali e sportive: Lino Cianciotto (Sardinia Experiences), Chiara Rosnati (EcoToni), Doriana Caria (Il Mio Amico Speciale), Giuseppe Serra (Lega Navale), Gian Domenico Cicciarella (Capo Caccia Diving), Silvia Fioravanti (Progetto AlbatroSS), Alberto Corradi (Sardinia Open wheelchair tennis), Fabrizio Canu (Alguer Sport) e l'operatore tecnico Francesco Messina.

Acque libere Paralimpiche

4^ Coppa del Mondo

Alghero (SS), sabato 19 settembre 2026

SECONDO COMUNICATO

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE

VENERDÌ 18 settembre 2026 h. 10:30

Porta a Terra – Piazza Porta a Terra,1– ALGHERO