Via libera dell'UE al divieto di social media per i minori di 13 anni
La Commissione Europea ha annunciato l'adozione imminente dell'Eu Kids Act, una normativa volta a regolamentare l'accesso dei minori ai social media. La presidente Ursula von der Leyen ha dichiarato: "Domani proporremo l'Eu Kids Act. Adotteremo un approccio graduale e differenziato. Ogni fascia d'età ha le sue specifiche esigenze e, di conseguenza, ciascuna avrà un livello di protezione adeguato."
Un approccio graduale per età
Il provvedimento stabilisce regole precise: nessun utilizzo dei social media per i minori di 13 anni e nessun account personale per i minori di 15 anni. Per la fascia 13-15 anni, saranno consentiti solo mini-account creati e supervisionati dai genitori, con funzionalità limitate e restrizioni di tempo.
Protezione su misura
L'approccio "graduale e differenziato" riflette la necessità di adattare le misure di sicurezza alle diverse fasi di sviluppo. I più piccoli saranno completamente esclusi, mentre gli adolescenti avranno un accesso controllato. La supervisione parentale diventa obbligatoria per i più giovani.
Reazioni e prospettive
La proposta dovrà ora passare al vaglio del Parlamento Europeo e degli Stati membri. Se approvata, rappresenterà una delle normative più restrittive al mondo in materia di minori e social. Le piattaforme dovranno adeguarsi, introducendo sistemi di verifica dell'età e strumenti di controllo genitoriale.
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