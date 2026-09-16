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Meteo Italia, perturbazione atlantica in arrivo: piogge e temporali dal Nord verso il Centro-Sud

Il peggioramento inizierà dalle Alpi e dalla Pianura Padana, per poi estendersi alle regioni centrali. Nel fine settimana l’instabilità interesserà soprattutto il Sud, mentre al Nord tornerà l’alta pressione

Una perturbazione atlantica è pronta a modificare il quadro meteorologico sull’Italia. Dopo una prima parte di mercoledì caratterizzata da condizioni abbastanza stabili, il tempo inizierà a peggiorare sulle regioni settentrionali, con piogge e temporali in graduale estensione dalle Alpi alla Pianura Padana.

Giovedì l’instabilità coinvolgerà gran parte del Centro-Nord, mentre venerdì il maltempo si sposterà progressivamente verso il Centro e alcune aree meridionali. Nel fine settimana saranno soprattutto le regioni del Centro-Sud a dover fare i conti con rovesci e temporali.

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Mercoledì 16 settembre il peggioramento parte dal Nord

La mattinata trascorrerà con tempo prevalentemente stabile e una nuvolosità più consistente sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio l’ingresso della perturbazione favorirà la formazione di rovesci e temporali sulle Alpi e sulle Prealpi.

Tra la sera e la notte le precipitazioni potranno raggiungere anche diverse zone della Pianura Padana. I venti tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali, mentre le temperature diminuiranno nelle aree interessate dai fenomeni più intensi.

Le previsioni per il Nord

La pressione atmosferica sarà in diminuzione. Dopo una prima parte della giornata relativamente tranquilla, il tempo diventerà più instabile sui settori alpini e prealpini, per poi peggiorare sulle pianure.

Le temperature massime saranno comprese tra i 25 gradi di Genova e Trieste e i 26-29 gradi delle altre principali città settentrionali.

Le previsioni per il Centro e la Sardegna

Al Centro e in Sardegna continuerà a prevalere l’alta pressione. Il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso, con un graduale aumento delle nubi sull’alta Toscana durante la notte.

I venti soffieranno prevalentemente da sud e i mari saranno poco mossi. Le temperature massime oscilleranno tra 27 e 30 gradi.

Le previsioni per il Sud e la Sicilia

Il quadro resterà localmente instabile sulla Sicilia settentrionale, sui rilievi della Calabria e lungo alcuni settori ionici, dove non si escludono precipitazioni brevi e irregolari.

Sul resto del Mezzogiorno il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. I venti risulteranno generalmente deboli e i mari poco mossi. Le temperature massime saranno comprese tra 25 e 29 gradi.

Giovedì 17 settembre piogge e temporali al Centro-Nord

Giovedì la perturbazione attraverserà le regioni settentrionali e raggiungerà progressivamente parte del Centro. Sarà una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con precipitazioni alternate a pause asciutte e temporanee schiarite.

I fenomeni potranno assumere carattere temporalesco soprattutto al Nord, in Toscana, Umbria e nelle Marche settentrionali. Il tempo rimarrà più stabile sulle regioni meridionali.

Maltempo diffuso al Nord

Al Nord sono attesi episodi piovosi e temporali su diverse regioni. Le precipitazioni non saranno continue, ma potranno presentarsi a intervalli nel corso della giornata.

I venti meridionali contribuiranno a rendere i mari mossi. Le temperature massime diminuiranno e saranno generalmente comprese tra 24 e 28 gradi.

Instabilità tra Toscana, Umbria e Marche

La nuvolosità aumenterà sulle regioni centrali, con possibili precipitazioni irregolari in Toscana, Umbria e Marche. Non si escludono temporali locali, mentre altrove saranno possibili schiarite.

Le temperature massime rimarranno comprese tra 26 e 29 gradi.

Tempo più stabile al Sud

Sulle regioni meridionali e in Sicilia il cielo apparirà irregolarmente nuvoloso, ma con ampi spazi soleggiati. Qualche breve pioggia potrà interessare le zone interne siciliane.

I venti soffieranno dai quadranti meridionali e le temperature massime saranno comprese tra 26 e 29 gradi.

Venerdì 18 settembre l’instabilità si sposta verso sud

Venerdì l’area depressionaria tenderà a trasferirsi verso il Centro Italia. Le precipitazioni diventeranno meno frequenti al Nord, anche se gli ultimi fenomeni potranno interessare il Triveneto.

Rovesci e temporali irregolari sono invece attesi sulle regioni centrali e su parte del Sud. Toscana e Sardegna dovrebbero essere coinvolte in maniera più marginale.

Temperature in calo dopo i 30 gradi

Prima dell’arrivo della perturbazione, l’alta pressione manterrà temperature ancora elevate al Centro-Nord, con punte comprese tra 28 e 30 gradi. Si tratterà però di una fase temporanea.

L’ingresso dell’aria atlantica, accompagnato da nuvole e precipitazioni, determinerà un calo termico più evidente sulle regioni settentrionali. Al Nord-Est le temperature massime potrebbero diminuire anche di 6-8 gradi rispetto alla giornata precedente.

La flessione sarà più contenuta al Centro, mentre al Sud e lungo parte del versante adriatico potrebbe verificarsi un momentaneo aumento delle temperature, favorito dalla ventilazione meridionale.

Weekend con maltempo al Centro-Sud

Sabato le condizioni più instabili interesseranno soprattutto le regioni del Centro-Sud, dove saranno possibili piogge e temporali localizzati. Al Nord il tempo tenderà gradualmente a migliorare.

Domenica l’alta pressione dovrebbe rafforzarsi sulle regioni settentrionali, favorendo un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Residui rovesci potranno invece insistere al Sud e in Sicilia.

La tendenza per la prossima settimana

Dopo le ultime precipitazioni attese al Sud, l’anticiclone delle Azzorre potrebbe tornare a estendersi verso l’Italia. Questa figura atmosferica, alimentata da aria di origine atlantica, favorisce generalmente condizioni stabili e temperature miti senza gli eccessi tipici dell’anticiclone africano.

All’inizio della prossima settimana il tempo dovrebbe quindi migliorare su gran parte del Paese. Le temperature potrebbero mantenersi leggermente superiori alle medie del periodo, con valori massimi intorno ai 26-27 gradi in Pianura Padana e punte di 28-29 gradi nelle città del Centro-Sud.

Verso l’equinozio d’autunno con clima ancora mite

L’avvicinamento all’equinozio d’autunno non coinciderà necessariamente con l’immediato arrivo del freddo. La possibile presenza dell’alta pressione potrebbe prolungare il clima mite e soleggiato per buona parte della settimana.

Un cambiamento più deciso potrebbe verificarsi soltanto verso la fine del mese, quando correnti più instabili provenienti dal Nord Europa potrebbero raggiungere il Mediterraneo e riportare condizioni maggiormente autunnali. Trattandosi di una tendenza a lungo termine, saranno comunque necessari ulteriori aggiornamenti.