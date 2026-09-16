Piddington sfida Londra con un referendum simbolico contro il centro per richiedenti asilo

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Nel cuore verde dell'Oxfordshire, il piccolo villaggio di Piddington ha scelto la via della protesta simbolica. Gli abitanti hanno partecipato a un referendum consultivo per lasciare il Regno Unito, un voto privo di valore legale ma carico di significato politico.

Il motivo della protesta

La decisione nasce dall'opposizione ai piani governativi di ospitare fino a 1.256 richiedenti asilo di sesso maschile in una vicina ex base militare. La struttura, situata a pochi chilometri dalle case, è stata individuata come centro di accoglienza temporaneo, suscitando preoccupazione tra i residenti per possibili ripercussioni sulla sicurezza e sui servizi locali.

I numeri del voto

Su 312 voti espressi, ben 285 si sono dichiarati favorevoli alla separazione dal Regno Unito. Un risultato schiacciante, che testimonia un malcontento diffuso e trasversale. La consultazione, organizzata in modo autonomo, non ha alcun effetto istituzionale, ma rappresenta un grido di allarme per le autorità britanniche.

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Un malcontento che cresce

La vicenda di Piddington non è isolata. In diverse zone del Regno Unito, le comunità locali hanno espresso contrarietà all'apertura di centri per migranti in aree residenziali. Il caso riporta l'attenzione sul delicato equilibrio tra accoglienza e impatto sulle comunità, un tema centrale nel dibattito politico britannico.

Reazioni e prospettive

Il voto di Piddington ha suscitato reazioni contrastanti: da un lato chi lo considera un semplice sfogo, dall'altro chi lo interpreta come un segnale di sfiducia verso le politiche migratorie. Le autorità locali non hanno commentato ufficialmente, ma è probabile che il gesto rimanga simbolico. Resta il fatto che la vicenda alimenta il dibattito su come gestire i flussi migratori nel rispetto delle comunità ospitanti.