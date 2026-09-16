Di Marzio Cup, venerdì in piazza prefettura la presentazione del torneo dedicato a Gianni Di Marzio

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Sarà presentata ufficialmente venerdì 18 settembre, nel tardo pomeriggio, sul palco di Piazza Prefettura, nel centro storico di Catanzaro, la Di Marzio Cup, il torneo di calcio giovanile dedicato alla memoria di Gianni Di Marzio, inserito nel programma de La Notte Piccante e organizzato dalla S.S.D. Kennedy J.F. 1965.

La presentazione sarà l'occasione per raccontare un appuntamento che, dal 18 al 20 settembre, porterà al Centro Sportivo Federale di Catanzaro Sala 26 squadre delle categorie Pulcini, Esordienti e Giovanissimi, protagoniste di tre giornate di calcio, confronto e condivisione.

La Di Marzio Cup nasce con l'obiettivo di mantenere vivo il ricordo di Gianni Di Marzio, uomo di calcio profondamente legato alla città di Catanzaro e protagonista di una parte importante della storia sportiva del capoluogo calabrese.

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Un'eredità che il torneo intende trasmettere attraverso le nuove generazioni, facendo del campo da gioco un luogo di incontro tra passato, presente e futuro.

A condurre la presentazione di venerdì sarà Jolanda Di Rienzo, giornalista sportiva e conduttrice televisiva, che dal 2014 ha lavorato a Sportitalia, maturando una lunga esperienza nel mondo dell'informazione e della comunicazione sportiva.

Sul palco sarà presente la signora Tucci Di Marzio, moglie di Gianni Di Marzio, che porterà la propria testimonianza in un momento dedicato al ricordo dell'uomo e del professionista e al suo legame con Catanzaro.

Sono inoltre previsti i saluti di Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo e volto di Sky Sport, tra i più noti esperti italiani di calciomercato, che prenderà parte all'omaggio dedicato al padre.

Nel corso della serata saranno proposti anche contributi video e testimonianze dedicati a Gianni Di Marzio, attraverso immagini e racconti che ne ripercorreranno la carriera, il percorso professionale e il rapporto con il mondo del calcio e con la città di Catanzaro.

La presentazione in Piazza Prefettura darà così il via a un fine settimana nel quale sport e memoria si incontreranno attraverso il calcio giovanile.

Dal 18 al 20 settembre, le 26 squadre partecipanti si confronteranno sul campo nel segno dei valori dello sport, portando avanti idealmente una storia che appartiene alla città e che la Di Marzio Cup vuole consegnare alle nuove generazioni.

Tre giornate nelle quali la competizione sportiva diventa anche occasione di incontro e condivisione, nel nome di Gianni Di Marzio e della sua lunga storia nel mondo del calcio.